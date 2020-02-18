Внешнеполитические игры молдавских депутатов: что задумали парламентарии

Молдавские депутаты заинтересовались внешней политикой и подготовили сразу два проекта деклараций, один из которых представили представители левых политсил, а второй - правые. Подробнее - в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. В молдавском парламенте созрели несколько деклараций, которые касаются внешней политики республики. Авторами одной из них выступили левые силы, которые выступают за взвешенную внешнюю политику страны, а правые настаивают на подтверждении проевропейского курса страны. В чем особенности того и другого проекта деклараций, разбирался Sputnik Молдова.

Взвешенная внешняя политика

Молдавские социалисты предложили парламентским фракциям принять совместную декларацию о взвешенной внешней политике республики в интересах граждан. "Парламент Молдовы выступает за необходимость продвижения нашим государством взвешенной внешней политики в интересах граждан страны", - зачитала текст декларации депутат-социалист Адела Рэйляну.

Социалисты считают, что в течение порядка трех десятилетий республика была постоянно разделена различными геополитическими видениями. "Чаще всего политики спекулировали на внешнеполитическом векторе в избирательных целях и в ущерб собственным гражданам. Разделение и борьба по геополитическим критериям отражалась и на внутреннем политическом климате, социальном мире в Молдове, что замедляло развитие страны", - отметила депутат.

В связи с этим летом 2019 года тогдашнее парламентское большинство решило поставить точку в разногласиях.

Сейчас социалисты предложили всем парламентским силам принять декларацию о стратегическом направлении международного сотрудничества Молдовы, в основе которой находятся интересы всех граждан страны.

"В этой связи констатируем, что уже существует консенсус между всеми парламентскими партиями относительно того факта, что вектор Молдовы должен быть направлен на строительство демократического государства, которое разделяет европейские ценности, в котором граждане должны чувствовать уважение и безопасность", - отметила Рэйляну.

"Когда речь идет о взвешенной внешней политике, мы имеем в виду сотрудничество со всеми международными партнерами, которые хотят помочь нашей стране", - добавила представитель ПСРМ.

О необходимости проведения Молдовой взвешенной внешней политики говорил и президент республики Игорь Додон, выступая с главной трибуны ООН в сентябре прошлого года, и в январе 2020 перед депутатами Парламентской Ассамблее Совета Европы. Тогда Додон заявил о необходимости того, чтобы весь политический класс сделал выводы и не разделял граждан Молдовы на проевропейцев, прорусских, проамериканцев, прорумын. По его мнению, политические партии могут быть только промолдавскими.

"Парламент считает, что приоритетом президента и правительства должен стать курс на взвешенную внешнюю политику. Это предполагает эффективную реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС, стабильное партнерство на основе правительственного сотрудничества с Российской Федерацией, стратегические проекты, реализуемые совместно с США и нашими соседями - Румынией и Украиной. В этом же контексте необходимо укрепить и связи со всеми странами Европейского союза и СНГ", - отметила Рэйляну.

Также социалисты заявили, что Молдова должна оставаться нейтральной и поддержали желание большинства граждан, чтобы республика не вступала в военные блоки.

"Убеждены, что только взвешенная и многовекторная внешняя политика поможет снизить социальное напряжение и приведет к процветанию страны. В то же время верим, что взвешенная внешняя политика способна приблизить объединение Республики Молдова и помочь укрепить мир и спокойствие в регионе", - заключила она.

Вице-спикер парламента, депутат-социалист Влад Батрынча отметил, что проект стратегии будет обсуждаться в парламенте.

"Эти пункты обозначены как базовые и во время обсуждений с коллегами из блока ACUM", - сказал Батрынча.

Декларация со вкусом евроинтеграции

Но параллельно в парламенте началась разработка другого документа - декларации о подтверждении европейского вектора и последовательном продвижении стратегического и необратимого курса евроинтеграции. Проект этой инициативы опубликовал на своей странице в Facebook во вторник вице-спикер парламента, депутат от фракции партии PAS Михай Попшой. К слову, ранее PAS вместе с DA сформировали единый блок ACUM, однако сейчас существование этого союза находится под большим вопросом.

Декларацию о подтверждении европейского вектора правая оппозиция обсуждает вместе с демократами.

Вот некоторые пункты из проекта этого документа:

Парламент объявляет необратимым путь европейской интеграции Республики Молдова, который остается стратегической целью развития страны; © Sputnik / Osmatesco Чокой: Молдову спасет только сбалансированная внешняя политика

Депутаты подтверждают твердую приверженность обеспечению выполнения ключевых приоритетов Соглашения об ассоциации, заключенного между Молдовой и ЕС, включая создание парламентской комиссии по контролю и реализации этого документа;

Законодатели отмечают, что формальные и неформальные подходы по равнению Республики Молдова в соответствие со структурами Евразийского экономического союза противоречат стратегическому и необратимому курсу европейской интеграции;

Парламент выражает обеспокоенность по поводу международного признания инициатив по нейтралитету, которые ограничат суверенное право Молдовы выбирать свою внешнюю политику и ограничат углубление отношений с ЕС вопреки обязательствам, взятым на себя в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС (документ предусматривает сотрудничество в политической сфере и в сфере безопасности);

Депутаты настаивают на сохранении единого характера государства и отвергают любые явные или неявные проекты федерализации страны какими-либо группами, субъектами или политическими силами, внутренними или внешними.

Попшой отметил, что в течение двух недель они пытаются встретиться с представителями Демпартии, чтобы окончательно обсудить итоговый текст декларации по приверженности европейскому вектору. "Хотя коллеги из ДПМ внесли последовательный вклад в разработку документа путем обмена электронными письмами, они избегали обсуждения в реальном времени", - добавил парламентарий.

Две декларации - несколько мнений

На вопрос корреспондента Sputnik Молдова, какая судьба ждет документ, разработанный социалистами, с учетом, того, что есть намерения принять декларацию о европейской интеграции, парламентарий ответил, что "решение остается за фракциями".

"Это и есть политическая борьба – кто окажется убедительнее, представит больше аргументов. На наш взгляд, наша декларация включает и Соглашение об ассоциации с ЕС, и сотрудничество в рамках СНГ, и другие партнерства. Это и было включено в предыдущие договоренности с ACUM", - добавил Батрынча.

По словам социалиста, он уже видел текст декларации о европейской интеграции. "Ничего, кроме громких лозунгов, там не увидел", - отметил парламентарий.

Он обратил внимание на результаты соцопросов, которые отражают мнение граждан Молдовы по поводу геополитического вектора - оно разделилось практически 50/50.

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"Но на вопрос о том, поддерживают ли люди оба вектора, порядка 80% выступают за эту позицию. Кажется, что наши граждане устали от стерильных дискуссий и поддерживают хорошие отношения, как с Западом, так и с Востоком", - сказал Батрынча.

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