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Встреча Иона Кику с Люком Девинем

Кику встретился с представителем Европейского союза Люком Девинем

© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocol
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200218/29245265/ion-chicu-vstretilsya-s-predstavitelem-eu-luc-devigne.html

Представитель ЕC и глава правительства обсудили ход выполнения Молдовой условий Соглашения об ассоциации с ЕС.

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Премьер-министр правительства Молдовы Ион Кику встретился во вторник в Кишиневе с Люком Девинем, директором Европейской службы внешних связей по делам Восточного партнерства, ОБСЕ и России.

Premierul Ion Chicu s-a întâlnit cu Luc Devigne
© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocol
Встреча Иона Кику с Люком Девинем

Стороны обсудили ход выполнения Молдовой условий Соглашения об ассоциации с ЕС. Во встрече участвовал и глава миссии Евросоюза в Кишиневе Петер Михалко.

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Кику заявил, что кабинет министров внимательно относится к принципу, в соответствии с которым поддержка европейских структур должна оказываться "гражданам, а не правительствам".

"Мы хотим, чтобы нас оценивали на основе наших конкретных действий. Правительство намерено осуществить реформы, предусмотренные соглашением, не потому, что мы стремимся получить макрофинансовую помощь, а потому, что они важны и необходимы для повышения благосостояния людей", - сказал премьер-министр.

Ион Кику
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ион Кику обсудил с послами отношения Молдовы с Евросоюзом и МВФ
Стороны обменялись мнениями относительно нынешнего этапа проведения реформ, направленных на укрепление демократии, принципов верховенства права, правовой системы и усиление борьбы с коррупцией.

Кику высоко оценил помощь Совета Европы в процессе реформирования юстиции и отметил, что в Молдове будет проведен широкий процесс общественных консультаций, рекомендованных экспертами Совета Европы.

Премьер-министр и европейский чиновник обсудили и предстоящее заседание комитета ассоциации РМ-ЕС, которое состоится в ближайшее время.

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Теги:
Ион Кику


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