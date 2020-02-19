Филип о выходе депутатов из ДПМ: это было предсказуемое решение

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Председатель демократической партии Молдовы Павел Филип заявил, что для него не было сюрпризом решение шести депутатов о выходе из парламентской фракции и партии.

"Это предсказуемое решение, учитывая некоторые события последних месяцев. Речь идет больше, чем о расхождении взглядов партии и этой группы", - написал Филип на своей странице в Facebook.

По его мнению, его коллеги приняли оптимальное решение, которое поможет не только ДПМ, но и им самим развиваться дальше. Как подчеркнул Филип, это может быть и через сотрудничество в будущем, по разным проектам по общим интересам.

Также Филип уточнил, что находится в Бухаресте, но уже вечером он вернется в Кишинев и проведет с руководством партии совещание, после чего будет сделано официальное заявление.

Ранее шесть депутатов от ДПМ объявили о своем выходе из партии. Об этом заявил в четверг на брифинге экс-спикер парламента Андриан Канду. Вместе с ним такое же решение приняли Сергей Сырбу, Элеонора Граур, Корнелиу Падневич, Григорий Репещук и Владимир Чеботарь.

Депутаты намерены создать отдельную парламентскую группу.

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"Сегодня все идет в неправильном направлении. Проработал годы в этой команде. Мы готовы работать дальше с теми, кто готов проводить транспарентную политику", - отметил Канду.

Как отметил в своем выступлении Канду, они недовольны тем, что руководство партии не поддержало вотум недоверия министру иностранных дел, а также предпринимает попытки для создания коалиции с ПСРМ.

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