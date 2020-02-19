Генпрокурор Молдовы обозначил механизм пересмотра политических уголовных дел

Генеральная прокуратура пересмотрит политические уголовные дела, а пострадавшие будут реабилитированы.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik, Александр Суру. Группа из шести прокуроров изучит материалы свыше тридцати уголовных дел, которые, как предполагается, являются "политическим заказом".

Об этом в среду заявил генеральный прокурор Александр Стояногло.

Таким образом, по словам главы ведомства, он подписал указ о формировании группы прокуроров для изучения и мониторинга 38 уголовных дел, которые, как предполагается, являются политическим заказом.

С подобным заявлением генпрокурор выступил в ответ на декларацию и доклад Парламентской ассамблей Совета Европы о политических уголовных делах в Молдове.

"Группа из шести прокуроров должна будет подготовить доклад по каждому из этих дел, которые находятся на этапе расследования или же на этапе судебного производства”, - заявил Стояногло.

Глава ведомства подчеркнул, что в случае, если будут установлены серьезные нарушения в процессуальном производстве уголовных дел, то будут предприняты следующие меры:

Уголовные дела, которые находятся на этапе уголовного расследования будут закрыты;

В тех уголовных делах, которые находятся на этапе судебного производства, прокуроры откажутся от обвинений;

В уголовных делах, в которых обвиняемый уже находится на этапе исполнения наказания, будет изучена возможность обжалования приговора в исключительном порядке.

Фракция ПСРМ и депутаты блока ACUM предложили 13 февраля парламенту подписать декларацию о политических уголовных делах. Документ предусматривает пересмотр дел, которые содержатся в докладе Парламентской ассамблеи Совета Европы, а также привлечение к ответственности лиц, причастных к политическим преследованиям.

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