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Андриан Канду, Влад Плахотнюк и Павел Филип

Канду признался, что звонил Плахотнюку перед выходом из Демпартии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200219/29253299/kandu-zvonil-plakhotnyuku-pered-vykhodom-iz-dempartii.html

После того, как шесть депутатов объявили о своем выходе из парламентской фракции и Демпартии Андриан Канду принял участие в программе на одном из телевизионных каналов. Там он признался, что звонил Плахотнюку накануне этого решения.

КИШИНЕВ, 19 фев  - Sputnik. Андриан Канду рассказал, что беседовал с экс-главой Демократической партии Молдовы Владом Плахотнюком перед тем, как принять решение о выходе из политформирования.

"Это правда, вчера вечером я ему звонил. Я чувствовал себя обязанным просто сказать ему, какие у меня и еще у нескольких коллег из ДПМ намерения. Он ответил, что "вы взрослые, если считаете, что нужно – сделайте это для будущего страны", - заявил Канду, передает sputnik.md.

Экс-вице-председатель ДПМ подчеркнул, что Плахотнюк в курсе всего, что происходит в молдавской политике.

Канду добавил, что на демократов якобы оказывали давление. "Чтобы они поддержали своим голосом миноритарное правительство социалистов".

Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду / Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură
© Sputnik / Rodion Proca
Шесть депутатов от ДПМ объявили о своем выходе из партии

"В Демократической партии много разногласий. ДПМ подготовила много хороших проектов для людей, но партия сделала и много ошибок, которые нужно признать. Хотим быть частью команды с четкой идентичностью", - пояснил парламентарий.

Филип о выходе депутатов из ДПМ: это было предсказуемое решение>>>

Канду дал понять, что и другие члены ДМП могут присоединиться к новой парламентской группе.

Ранее стало известно, что Демпартию и парламентскую фракцию покинули Андриан Канду, Сергей Сырбу, Элеонора Граур, Корнелиу Падневич, Григорий Репещук и Владимир Чеботарь. Депутаты намерены создать отдельную парламентскую группу.

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