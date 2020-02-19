Канду признался, что звонил Плахотнюку перед выходом из Демпартии

После того, как шесть депутатов объявили о своем выходе из парламентской фракции и Демпартии Андриан Канду принял участие в программе на одном из телевизионных каналов. Там он признался, что звонил Плахотнюку накануне этого решения.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Андриан Канду рассказал, что беседовал с экс-главой Демократической партии Молдовы Владом Плахотнюком перед тем, как принять решение о выходе из политформирования.

"Это правда, вчера вечером я ему звонил. Я чувствовал себя обязанным просто сказать ему, какие у меня и еще у нескольких коллег из ДПМ намерения. Он ответил, что "вы взрослые, если считаете, что нужно – сделайте это для будущего страны", - заявил Канду, передает sputnik.md.

Экс-вице-председатель ДПМ подчеркнул, что Плахотнюк в курсе всего, что происходит в молдавской политике.

Канду добавил, что на демократов якобы оказывали давление. "Чтобы они поддержали своим голосом миноритарное правительство социалистов".

"В Демократической партии много разногласий. ДПМ подготовила много хороших проектов для людей, но партия сделала и много ошибок, которые нужно признать. Хотим быть частью команды с четкой идентичностью", - пояснил парламентарий.

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Канду дал понять, что и другие члены ДМП могут присоединиться к новой парламентской группе.

Ранее стало известно, что Демпартию и парламентскую фракцию покинули Андриан Канду, Сергей Сырбу, Элеонора Граур, Корнелиу Падневич, Григорий Репещук и Владимир Чеботарь. Депутаты намерены создать отдельную парламентскую группу.

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