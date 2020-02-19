Политические прогнозы для страны - чего ждать от молдавских демократов

Главной политической новостью среды, 19 февраля, стал раскол в стане Демократической партии Молдовы, долгое время управлявшей страной, ведущие политологи республики прокомментировали ситуацию - как в дальнейшем сложится "политический пасьянс" в стране.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. О том, что в парламентской фракции Демократической партии Молдовы зреет раскол, в экспертном сообществе говорили неоднократно. В среду случилось то, о чем предупреждали политологи - шесть парламентариев во главе с экс-спикером парламента республики Андрианом Канду покинули фракцию ДПМ и саму партию, остальные 24 депутата остались в ней.

Позиция ушедших из фракции

Канду прокомментировал уход шести парламентариев из фракции довольно емко, заявив в что в высшем законодательном органе республики будет создана новая парламентская группа. Не исключил политик и возможности формирования новой партии.

"Мы покидаем команду ДПМ. Будем следить за деятельностью правительства, мы будем открыты для сотрудничества и будем следить за тем, чтобы Молдова продолжала идти по европейскому пути", - сказал Канду.

Парламентарий добавил, что покинувшие политформирование депутаты недовольны тем, что руководство партии не поддержало вотум недоверия министру иностранных дел, а также предпринимает попытки для создания коалиции с ПСРМ.

"Сегодня все идет в неправильном направлении. Мы готовы работать дальше с теми, кто готов проводить транспарентную политику", - отметил Канду.

По словам бывшего вице-председателя Демпартии, другой существенной проблемой внутри политформирования является отсутствие диалога.

Мнение оставшихся демократов

Председатель Демократической партии Молдовы Павел Филип заявил, что для него выход шести депутатов из парламентской фракции и партии. не был сюрпризом.

"Это предсказуемое решение, учитывая некоторые события последних месяцев. Речь идет больше чем о расхождении взглядов партии и этой группы", - написал Филип на своей странице в Facebook.

По его мнению, его коллеги приняли оптимальное решение, которое поможет не только ДПМ, но и им самим развиваться дальше. Как подчеркнул Филип, это может быть и через сотрудничество в будущем, по разным проектам по общим интересам.

Почему произошел раскол?

Корреспондент Sputnik Молдова связался с ведущими политологами республики, чтобы узнать, как дальше могут развиваться события в стенах парламента страны, могут к кому-то примкнуть оставшиеся во фракции ДПМ депутаты, и сблизятся ли с представителями правого политического блока ACUM "ушедшие".

По мнению политического аналитика Корнелиу Чури, раскол произошел в связи с возрастанием напряжения внутри Демпартии между двумя группами – основной, которая поддерживает нынешнее руководство, и миноритарной, возглавляемой Канду. Это напряжение копилось в течение нескольких месяцев.

По мнению политолога, отколовшаяся группа, скорее всего, решится на создание собственной партии. Очень важно, подчеркнул Чуря, в этой ситуации проследить, откуда будет финансироваться формирование и какие итересы будет отстаивать данная группа.

"За последнее время мы наблюдали определенные контакты, которые состоялись между Канду, Сырбу и некоторыми бизнесменами с Запада. Мы видели и фотографию встречи Ротшильда с Канду. Я думаю, что интересы этой группы связаны с аэропортом, там есть определенные бизнес-интересы, это все-таки группа бывших приближенных к Плахотнюку", - заявил Чуря.

Что же касается будущего самой Демпартии, то, напомнил Чуря, она переживала разные времена, и с успехом преодолевала разные трудности.

"Предвыборный танец демократов"

По мнению политолога Бориса Шаповалова, раскол во фракции ДПМ связан, в первую очередь, с приближающимися президентскими выборами, которые пройдут в республике в конце текущего года. Политолог назвал этот разрыв в Демпартии ожидаемым и давно назревшим. Более того, по мнению эксперта, ранее в экспертном сообществе вообще говорили о том, что фракция ДПМ может распасться на 4 части, которые сформируются вокруг Дмитрия Дьякова, Павла Филипа, Евгения Никифорчука и Андриана Канду.

"В среду мы наблюдали разделение фракции ДПМ все же на две части. Группа из шести депутатов, ушедших с Канду, - парламентарии наиболее правых взглядов, близкие по духу к экс-лидеру ДПМ Владимиру Плахотнюку. Те же, кто остался во фракции во главе с Павлом Филипом, - это центристы, ориентированные на внедрение социальных инициатив. То, что произошло, является одним из шагов по реформированию Демократической партии, один из возможных предвыборных сценариев", - заявил Шаповалов.

Политолог уверен - о союзе оставшихся во фракции ДПМ 24-х депутатов с парламентариями-социалистами, речи быть не может. Ни социалисты, ни демократы, ни большая часть молдавского общества не воспримут такой мезальянс адекватно, уверен собеседник.

"Создание технократического правительства Кику, которое так или иначе поддерживается большинством депутатов-демократов, говорит лишь об одном - идет поиск каких-то политических компромиссов, возможных вариантов будущего участия этих партий в политической жизни Молдовы", - уточнил политолог.

По его мнению, сегодня надо реально понимать главное - социалисты и демократы сегодня в Молдове представляют две реальные политические силы. Это подтверждают результаты прошедших в минувшем году в республике всеобщих местных выборов, когда и та, и другая политическая партии набрали практически одинаковое число голосов избирателей и поделили примэрии и местные советы страны почти поровну.

"Вывод отсюда - следующий: социалистам важно достойно показать себя на президентских выборах, а демократы до тех пор займут выжидательную позицию. Окончательное политическое решение в ДПМ будут принимать, исходя из результатов президентских выборов", - подытожил политолог.

Два сценария, которые нельзя исключать

В свою очередь, директор Института юридических, политических и социологических исследований Виктор Жук видит в расколе в стане Демпартии два аспекта. Один из них - общий, другой - частный.

"Если в партии есть недовольные внутренней ситуацией члены, они не говорят об этом. Это происходит потому, что партия реализует свою программу, поэтому все недовольство отходит на второй план. Но когда партия находится в оппозиции, когда необходимо ее реформировать, появляются различные мнения. В ДПМ давно было понятно, что существуют два мнения, касающихся ее дальнейшего развития", - заявил Жук.

По словам собеседника, в ДПМ эти мнения кардинально на совпали и в плане деятельности в парламенте, и в плане поддержки нынешнего кабинета министров под руководством Иона Кику.

"Первое мнение во фракции принадлежит группе во главе с Павлом Филипом и Дмитрием Дьяковым, которые считают, что партия должна продолжить выбранную стратегическую линию, показать, что политически она поддерживает правительство, голосуя вместе с депутатами от ПСРМ за предложенные ими проекты. Вторая группа во главе с Андрианом Канду считает, что партия движется в неправильном направлении", - уточнил собеседник.

Жук уверен: вторая, отделившаяся группа депутатов настаивала на бескомпромиссном сближении Молдовы во внешней политике лишь с Европейским Союзом и на сотрудничестве с депутатами бывшего правого блока ACUM - парламентариями от фракции "Достоинство и правда" (Platforma "DA") и депутатами от политформирования "Действие и солидарность" (PAS).

"То есть, одни выступают за сбалансированную внешнюю политику, как президент Игорь Додон, а другие настаивают на исключительно европейском, западном пути развития", - уточнил Жук.

Немаловажно, по его мнению, что большинство фракции ДПМ хочет отстраниться от экс-лидера партии Владимира Плахотнюка, а ушедшие из фракции шестеро депутатов стремятся продолжать линию, которую объявленный в международный розыск политик вел ранее.

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