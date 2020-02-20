Спикер парламента РМ объяснила, почему отклонен вотум недоверия главе МИДЕИ

Постоянное бюро парламента Молдовы отклонило вотум недоверия, выдвинутый министру иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой, спикер Зинаида Гречаная на заседании высшего законодательного органа объяснила, почему было принято такое решение.

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik. Пленарное заседание парламента Молдовы в четверг началось с оживленных дискуссий. Недовольство главы фракции партии "Достоинство и правда" (Платформа "DA") Александра Слусаря вызвало отсутствие в повестке дня вопроса о выдвижении вотума недоверия министру иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой. Депутаты от партий "Достоинство и правда" (Платформа "DA") и "Действие и солидарность" (PAS) и являются авторами вотума недоверия главе МИДЕИ.

"Я настоятельно прошу включить в повестку дня заседания парламента вопрос о вынесении вотума недоверия министру иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой. Накануне на заседании постоянного бюро парламента не было представлено законных оснований для того, чтобы этот вопрос не был включен в повестку дня", - заявил Слусарь. © Sputnik / Rodion Proca Первые заявления Санду после выражения вотума недоверия правительству

Председатель парламента Зинаида Гречаная парировала главе фракции партии "Достоинство и правда", уточнив, что юридическое управление парламента направило всем депутатам объяснение такого решения. По словам Гречаной, так и не было понятно, что конкретно хотят депутаты, выдвинувшие вотум недоверия главе МИДЕИ Молдовы Аурелия Чокой.

"Не имеет смысла ставить на голосование ваше предложение. Мы не поставим на голосование этот вопрос. Вчера постоянное бюро парламента большинством голосов отклонило инициативу о внесении в повестку дня вопроса о вотуме недоверия министру иностранных дел", - заявила Гречаная.

После заседания постоянного бюро парламента почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков прокомментировал это решение постоянного бюро.

Депутаты фракции партии "Действие и солидарность" (PAS) и платформы "Достоинство и правда" (PPDA) выдвинули вотум недоверия министру иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой на пленарном заседании парламента Республики Молдова неделю назад.

Депутаты-авторы вотума недоверия были недовольны заявлениями министра Аурелиу Чокоя. Ранее он говорил, что Россия фактически остановила вооруженный конфликт на Днестре и не совершила агрессии против Молдовы. Помимо этого, депутаты от правых партий считают, что глава ведомства "не занимается европейской интеграцией страны".

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