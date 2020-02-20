Бывшие депутаты от ДПМ создали новую группу в парламенте - как она называется

Шестеро депутатов, в среду покинувших фракцию Демократической партии, на пленарном заседании в четверг заявили о создании новой парламентской группы.

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik. Депутаты Андриан Канду, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Григорий Репещук и Корнелиу Падневич, объявившие 19 февраля о выходе из Демократической партии Молдовы, в четверг заявили о создании новой политической группы в парламенте республики, которая будет называться "Pro-Moldova".

С соответствующим сообщением на пленарном заседании в четверг выступил Сырбу. Демократ Дмитрий Дьяков с насмешкой отнесся к созданию новой группы в высшем законодательном органе страны.

"Доброго пути им в плавании в грязных водах молдавской политики", - заявил депутат.

Дьяков также сообщил, что место вице-председателя фракции Демократической партии займет Светлана Ротунду. А должность секретаря фракции ДПМ, ранее занимаемая Сергеем Сырбу, достанется депутату Игорю Время.

У ДПМ была вторая по численности фракция (30 парламентариев), сейчас в ней осталось 23 депутата, с учетом выхода группы из шести человек и ухода из парламента Александра Ботнаря, ставшего примаром (мэром) Хынчешт. У Партии социалистов - 36 мандатов. Политический блок ACUM представляют 25 депутатов. Партия "ШОР" – 7 мандатов. Также в парламенте есть три независимых депутата.

Выборы по одномандатному округу №38 в Хынчештах пройдут 15 марта.

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