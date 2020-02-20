Страсти в парламенте: ряд депутатов грозят заблокировать работу структуры

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Пятница, 21 февраля, обещает быть жаркой в молдавском парламенте. Правые силы грозят блокированием трибуны высшего законодательного органа, если не состоятся слушания министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя. Об этом предупредил депутат от фракции партии "Действие и солидарность" (PAS) Лилиан Карп на заседании в четверг.

"Госпожа председатель, мне кажется, вы поняли вопрос, который мы поставили в начале заседания. Завтра мы ждем господина Чокоя в зале заседаний парламента. В противном случае, еще раз официально заявляю, что завтра трибуна парламента будет заблокирована, если он не придет", - сказал Карп.

Законодатель посоветовал все-таки организовать слушания главы молдавского МИД.

В ответ председатель высшего законодательного органа Зинаида Гречаная отметила, что постоянное бюро парламента уже высказалось по этому пункту - большинством голосов инициатива о внесении в повестку дня вопроса о вотуме недоверия министру иностранных дел была отклонена.

Депутаты от партий "Действие и солидарность" (PAS) и платформа "Достоинство и правда" (PPDA) выдвинули вотум недоверия министру иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя неделю назад.

Авторы демарша были недовольны заявлениями главы МИДЕИ, который ранее заявлял, что Россия фактически остановила вооруженный конфликт на Днестре и не совершила агрессии против Молдовы. Помимо этого, депутаты от правых партий считают, что глава ведомства "не занимается европейской интеграцией страны".

Заседание парламента 21 февраля начнется в 11.00.

Ранее в интервью Sputnik Молдова Аурелиу Чокой заявлял, что самое большое достижение молдавской дипломатии за минувший год – это возобновление тесного диалога с Российской Федерацией.

"Серьезный подход заключается именно в обеспечении преемственности в отношении согласованных договоренностей. Мы полностью уверены в наших партнерах в Российской Федерации, в том, что наши соглашения будут соблюдаться. Уверены, что в течение года последуют визиты в Молдову официальных лиц из Российской Федерации", - добавил Чокой.

Чокой: Молдову спасет только сбалансированная внешняя политика>>>

Тогда же он подчеркнул, что молдавское общество фактически разделено на две половины – тех, кто считает, что необходимо развивать более тесные связи с Россией, и тех, кто считает, что Молдове нужны более тесные связи с Евросоюзом. И в этих условиях внешнеполитический курс Молдовы необходимо выстраивать, учитывая интересы обеих сторон. По его словам, альтернативы проведению сбалансированной внешней политики у Молдовы нет.

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