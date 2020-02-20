Жесткое послание ЕС: банковское мошенничество должно быть расследовано

Замдиректора службы внешних связей Евросоюза Люк Девинь заявил, что Брюссель ждет от молдавских властей прогресса в деле о "краже миллиарда".

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Европейский союз ожидает, что Республика Молдова присоединится к Антикоррупционной сети Организации европейского экономического сотрудничества и завершит расследование банковского мошенничества. Об этом заявил в Кишиневе директор Европейской службы внешних связей по делам Восточного партнерства, ОБСЕ и России Люк Девинь.

Говоря о реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой, Девинь отметил, что после присоединения к европейской зоне свободной торговли экспорт молдавской продукции в Евросоюз достиг 70%, назвав это большим успехом.

Вместе с тем европейский эмиссар подчеркнул, что власти Молдовы должны бороться с коррупцией, деполитизировать институты, укреплять верховенство закона. Евросоюз ожидает от Молдовы выполнения европейских рекомендаций и директив в области реформы юстиции, сказал Люк Девинь.

Европейский чиновник также заявил, что власти Молдовы должны завершить расследование банковского мошенничества, так как отсутствие прогресса в этой области негативно сказывается на отношениях страны с ЕС.

"Если виновных не удается привлечь к ответственности за мошенничество такого масштаба, аналогов которому не имеется в мире и которое обошлось Молдове в 15 процентов от ВВП, значит, проблема в самом государстве. А если это можно сделать, но не было сделано, то проблема в системе юстиции", — заявил Люк Девинь.

"В том или ином случае, за это ответственны власти", - подытожил он.

Замдиректора службы внешних связей ЕС отметил, что европейским структурам "сложно ответить на вопрос, зачем поддерживать страну, которая не предпринимает необходимых усилий, чтобы вернуть украденное".

В течение последних десяти лет финансовая помощь Европейского союза для Молдовы составила около миллиарда евро, и это сопоставимо с размером сумм, которых лишилась страна в результате банковского мошенничества, сказал Девинь.

Генпрокуратура работает со списком бенефициаров "кражи века"

В середине января 2020 года вице-спикер парламента, председатель спецкомиссии по расследованию нарушений в банковском секторе страны Александр Слусарь сообщил, что передал в Генпрокуратуру страны дополнения к отчету Kroll, а именно список конечных бенефициаров "банковской кражи".

Ранее генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло направил Слусарю обращение с просьбой передать в адрес Генпрокуратуры список конечных бенефициаров, существование которого подтвердили ряд депутатов.

В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода.

Парламент Молдовы на заседании 10 июня 2019 года принял решение о создании специальной парламентской комиссии "по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы Молдовы и банковского мошенничества".

Отчет по итогам парламентского расследования был обнародован членами специальной комиссии 17 октября 2019 года.

Банковский скандал

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii (ВЕМ), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.

Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

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