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Демократическая партия Молдовы ПДМ

Раскол в семье ДПМ: еще пятеро демократов покинули партию

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200220/29270188/pdm-treschit-po-shvam-esche-pyatero-demokratov-pokinuli-partiyu.html

Ряды Демпартии редеют: еще несколько человек решили покинуть политформирование и объявили о поддержке парламентской группы Pro Moldova.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Пятеро членов Демократической партии Молдовы покинули политформирование.

Заседание парламента, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Заявление о выходе из ДПМ подписали, в том числе, примар (мэр) села Плоп Аурелиу Гуцану, примар села Пивничены Борис Лисенко, примар села Корбу Викторин Слипенки, а также районные советники Вадим Лесник и Виорел Кусу.

"Мы, группа примаров, советников и активистов Демпартии из Дондюшанского района, выражаем недовольство текущей ситуацией в партии, а также нетранспарентным и противоречащим нашим убеждениям действиям", - сказано в тексте заявления, которое опубликовал Вадим Лесник на своей странице в Facebook в четверг.

Все пятеро отметили, что разочарованы отсутствием позиции у руководства партии и тайными переговорами с социалистами.

"Заявляем, что выходим из Демократической партии Молдовы и выражаем полную поддержку парламентской группе Pro Moldova", - отмечено в заявлении.
Заявление пятерых членов Демпартии Молдовы, которые покинули политформирование
© Photo : Faebook / Vadim Lesnic
Заявление пятерых членов Демпартии Молдовы, которые покинули политформирование

В среду, 19 февраля, шестеро депутатов во главе с экс-спикером парламента республики Андрианом Канду покинули фракцию ДПМ и саму партию. Вместе с Канду это решение приняли законодатели Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Григорий Репещук и Корнелиу Падневич. Причина заключается в недовольстве тем, что руководство ДПМ не поддержало вотум недоверия министру иностранных дел, а также предпринимает попытки для создания коалиции с ПСРМ.

Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
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"Сегодня все идет в неправильном направлении. Мы готовы работать дальше с теми, кто готов проводить транспарентную политику", - сказал Канду.

В четверг, 20 февраля, отколовшиеся депутаты сообщили о том, что создали парламентскую группу Pro Moldova.

У ДПМ была вторая по численности фракция в молдавском парламенте - 30 парламентариев. Сейчас в ней осталось 23 законодателя, с учетом выхода группы из шестерых человек и ухода из парламента Александра Ботнаря, ставшего примаром Хынчешт. У социалистов - 36 мандатов. У партии "Действие и солидарность" (PAS) и "Платформы "Достоинство и правда" (DA) 25 депутатов. Партия "ШОР" представлена 7 законодателями. Также в парламенте есть три независимых депутата.

На 15 марта запланированы новые парламентские выборы по одномандатному округу №38 в Хынчештах.

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