Мнение экспертов - продолжит ли Плахотнюк влиять на политику в Молдове

Громким политическим событием текущей недели стал раскол в стане молдавских демократов, из фракции ушли 6 депутатов, объявив о создании группы "Pro-Moldova" - корреспондент Sputnik выяснял: может ли экс-лидер ДПМ по-прежнему влиять на политику в стране.

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik. Шесть парламентариев заявили 19 февраля о своем выходе из состава Демократической партии. Раскол в данном политическом формировании предрекали давно, и многие эксперты говорили о том, что в партии, на самом деле, существуют даже не два лагеря, а три, некоторые выделяли целых четыре. Но, что называется, сказано - сделано.

За первыми пошли вторые

Уже в четверг от "тела" Демпартии отделились еще пятеро ее членов. Заявление о выходе из ДПМ подписали, в том числе, примар села Плоп Аурелиу Гуцану, примар села Пивничены Борис Лисенко, примар села Корбу Викторин Слипенки, а также районные советники Вадим Лесник и Виорел Кусу.

"Мы, группа примаров, советников и активистов Демпартии из Дондюшанского района, выражаем недовольство текущей ситуацией в партии, а также нетранспарентным и противоречащим нашим убеждениям действиям", - сказано в тексте заявления, которое опубликовал Вадим Лесник на своей странице в Facebook в четверг.

Учитывая события вокруг политического формирования, которым когда-то всецело руководил беглый олигарх Владимир Плахотнюк, некоторые граждане страны и представители экспертного сообщества задаются вопросом: а не пытается ли он так, пусть и опосредованно из-за рубежа, создать новую партию в республике и взять политический реванш?

Ответ на этот вопрос корреспондент Sputnik Молдова искал в беседе с ведущими политологами республики.

Разрыв на имени

По мнению директора Института юридических, политических и социологических исследований Виктора Жука, разногласия в Демпартии и последующий раскол в парламентской фракции произошел, в том числе, по несогласованности позиций вокруг личности олигарха, бывшего председателя этого политического формирования Владимира Плахотнюка, который объявлен властями Молдовы в международный розыск.

"Важный фактор для Демократической партии - это отношение к бывшему лидеру Владимиру Плахотнюку. Первая, большая группировка хочет отдалиться от "наследства" Плахотнюка, они придерживаются мнения, что партия находится в трудном процессе перезагрузки, становление истинной социал-демократической платформы. Вторые, отделившиеся депутаты, благодаря Андриану Канду, считаются ближе к тем идеям, которые были у Плахотнюка", - заявил эксперт.

По мнению политолога, вряд ли сам Плахотнюк готов сейчас заняться политикой в Молдове, пусть и из-за рубежа. Жук настаивает: Плахотнюк, находящийся в международном розыске, не особо заинтересован на данном этапе в краткосрочном политическом проекте, который может возникнуть на базе парламентской группы ""Pro-Moldova".

"В принципе, отделившиеся депутаты, скорее всего, начнут создание новой партии. Но, мне кажется, что в конкуренции между двумя политическими группировками, которые образовались после раскола в ДПМ, больше предвыборных очков наберет команда во главе с экс-премьером Павлом Филипом", - уточнил Жук.

По мнению собеседника, воспоминание о Плахотнюке и проецирование его возможного влияния на группу "Pro-Moldova" вряд ли прибавит популярности этому, новому политическому формированию.

Туманные цели отделения от "тела" ДПМ

По мнению политолога Бориса Шаповалова, выступившего в эфире радиостудии Sputnik Молдова, за отделением группы из шести депутатов от фракции Демпартии может скрываться один возможный сценарий - наиболее очевидный.

"Вряд ли они займутся созданием своей партии, поскольку позиционируют себя как правоцентристы. На этом сегменте политического поля есть явный лидер - Майя Санду. За ней стоят партнеры из Европы, США, которым она наверняка пожалуется на конкуренцию на правом фланге", - заявил Шаповалов.

Однако такой шаг экс-демкоратов во главе с Андрианом Канду, по мнению эксперта, маловероятен. Эти депутаты, по мнению Шаповалова, будут делать все возможное, чтобы вступить в негласное сотрудничество с фракциями партий "Действие и солидарность" (PAS) и Платформы "Достоинство кандуи правда" (платформа "DA"). Что же касается возможного зарубежного реванша Плахотнюка, а особенно его влияния на молдавскую политику, Шаповалов заявляет, что вряд ли это когда-то вновь случится.

По его мнению, слишком большой антирейтинг, связанной с этим политиком, сформировался у граждан Молдовы (порядка 85%). В таких условиях думать о создании новой политической силы, являясь даже тайным ее покровителем, просто бессмысленно, подытожил собеседник.

Немного о Плахотнюке

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как на тот момент возглавляемая им ДПМ объявила о переходе в оппозицию.

Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

Плахотнюк - один из богатейших бизнесменов Молдовы. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей.

На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллионов евро.

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