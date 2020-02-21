В Госдуме России откроется выставка, посвященная Приднестровью

ТИРАСПОЛЬ, 21 фев – Sputnik. Приднестровье с визитом посетил депутат Госдумы России Умахан Умаханов. В Тирасполе у него состоялась встреча с главой законодательного собрания Александром Коршуновым. Умаханов является зампредом комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Уже год он возглавляет комиссию по проблемам соотечественников, живущих за пределами Российской Федерации.

"Мой приезд сюда связан с подготовкой и открытием в Государственной думе выставки, посвященной Приднестровью, которая намечена на конец мая, а также с планами по проведению круглого стола", – отметил депутат Госдумы РФ.

Коршунов рассказал, что выставка в Госдуме России будет носить информационный характер и продемонстрирует не только 30 лет сотрудничества Приднестровья и Российской Федерации. На ней планируется наглядно представить историю взаимоотношения Приднестровья и России со времен Екатерины II, духовный, культурный потенциал региона. Также будет показан инвестиционный потенциал Приднестровья, его экономические возможности.

На выставке намечено разместить около 14 больших баннеров. Каждый будет нести определенный информационный посыл.

"Мы обязательно должны рассказать нашим российским партнерам, коллегам о том, что Приднестровье – это частичка русского мира, наши люди воспитаны на традициях предков. Мы надеемся, что эта выставка проинформирует большое число людей, и Приднестровье узнают лучше", – сказал Коршунов.

Открытие выставки намечено на 31 марта, а продлится она до 4 апреля. Кроме этого, на встрече обсуждались вопросы получения приднестровскими соотечественниками гражданства Российской Федерации, обсуждалась также тема материнского капитала и медицинского страхового полиса.

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