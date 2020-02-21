В Госдуме России откроется выставка, посвященная Приднестровью

ТИРАСПОЛЬ, 21 фев – Sputnik. Приднестровье с визитом посетил депутат Госдумы России Умахан Умаханов. В Тирасполе у него состоялась встреча с главой законодательного собрания Александром Коршуновым. Умаханов является зампредом комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Уже год он возглавляет комиссию по проблемам соотечественников, живущих за пределами Российской Федерации.
"Мой приезд сюда связан с подготовкой и открытием в Государственной думе выставки, посвященной Приднестровью, которая намечена на конец мая, а также с планами по проведению круглого стола", – отметил депутат Госдумы РФ.
На выставке намечено разместить около 14 больших баннеров. Каждый будет нести определенный информационный посыл.
"Мы обязательно должны рассказать нашим российским партнерам, коллегам о том, что Приднестровье – это частичка русского мира, наши люди воспитаны на традициях предков. Мы надеемся, что эта выставка проинформирует большое число людей, и Приднестровье узнают лучше", – сказал Коршунов.
Открытие выставки намечено на 31 марта, а продлится она до 4 апреля. Кроме этого, на встрече обсуждались вопросы получения приднестровскими соотечественниками гражданства Российской Федерации, обсуждалась также тема материнского капитала и медицинского страхового полиса.
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