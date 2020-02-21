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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон о коалиции ДПМ-ПСРМ, перестановках в правительстве и курсе Молдовы

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200221/29273601/prezident-dodon-vyskazalsya-o-geololiticeskom-kurse.html

Игорь Додон уверен, что сплотить молдавское общество может лишь сбалансированная политика, то есть сотрудничество, как с Евросоюзом, так и Россией, и ЕАЭС.

КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что попытки депутатов вернуться к обсуждению геополитического вектора - ошибочный подход, так молдавское общество останется разделенным. Такое мнение глава государства сделал в очередном выпуске видеоблога "Президент отвечает", опубликованного 21 февраля. 

Геополитический курс страны 

Заявления Додона связаны с тем, что в пятницу на заседании парламента Молдовы намерены рассмотреть проект закона о статусе постоянного нейтралитета страны. 

Заседание парламента РМ. Архивное фото
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"Давайте, наоборот, примем декларацию о дружбе со всеми. Я называл это сбалансированной внешней политикой. Это значит, что и с Евросоюзом мы сохраняем Соглашение об ассоциации, и в СНГ сохраняем членство, и что мы наблюдатели в ЕАЭС", - отметил Додон. 

Глава государства добавил, что желание определенных представителей власти принять декларацию о европейском курсе или о чем-то еще, кажется ему неправильным.

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Додон полагает, что если пойти лишь в одну сторону, то половина страны может воспротивиться такому курсу.

По мнению президента, это оставит общество и дальше разделенным.

Коалиция ПСРМ-ДПМ 

Глава государства также прокомментировал раскол Демократической партии Молдовы.

По его словам, подобные вещи часто происходят внутри партий, которые уходят из власти. 

Дальше, по мнению Додона, возможны три варианта.

Первый - все будет так, как раньше, то есть отсутствие стабильного большинства в парламенте и миноритарное правительство.

"Второй сценарий – официальная коалиция, ее не нужно исключать. В таких условиях это может быть коалиция ПСРМ-ДПМ. Если Демпартия, как там говорили, реформируется и очистит ряды, это возможно", - заявил Додон.

Третий вариант развития событий, по мнению Додона, - досрочные парламентские выборы. Такой сценарий кажется президенту наименее желательным для страны, так как появятся лишние расходы на проведение голосования, около 70-80 миллионов леев (4-4,5 миллиона долларов). 

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Помимо этого, Додон уверен, что выборы втянут власти в новую политическую борьбу, которая не позволит заниматься реальной работой для развития Молдовы.

Перестановки в правительстве 

Кроме того, в рамках выпуска, президент подчеркнул, что в молдавском правительстве следует заменить некоторых министров, но Кику должен остаться премьером, так как он справляется со своими обязанностями.

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"Уверяю, что при любом из этих трех сценариев господин Кику останется премьер-министром. Но нескольких министров надо сменить. Нужно сменить трех-четырех-пятерых, посмотрим. Перемены необходимы, нужна новая кровь. Посмотрим, возможно, весной. Придет весна — будем сажать, не только розы и деревья, но и по крупным уголовным делам нужны конкретные действия", — сказал Додон.

Кто из министров может покинуть свою должность, глава республики не уточнил, но дал понять, что некоторые из чиновников могут остаться на своем месте, если задумаются и улучшат свою работу.

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