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Молдавский премьер Ион Кику и председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккьо

Кику и Букиккьо обсудили реформу юстиции в Молдове

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200221/29276635/chicu-buquicchio-obsudili-reformu-yustitsii-moldova.html

Молдавский премьер уверен, что с помощью Венецианской комиссии власти страны смогут в сжатые сроки повысить качество и доверие к сектору юстиции.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику обсудил с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккьо процесс реформы юстиции и действия, которые будут предприняты в ближайшее время. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства.

Кику поблагодарил европейского чиновника за активную помощь и экспертизу, оказанную правительству Молдовы. По его словам, укрепление сферы юстиции находится в списке приоритетов кабмина.

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© Sputnik / Osmatesco
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Букиккьо положительно оценил конструктивный диалог между Венецианской комиссией и правительством Молдовы, отметив важность прогресса в реформировании сектора юстиции для социального и экономического развития республики.

Молдавский премьер уверен, что с помощью Венецианской комиссии власти республики смогут в сжатые сроки повысить качество и доверие к сектору юстиции. Европейский чиновник заверил главу правительства в поддержке процесса приведения национального законодательства в соответствие с европейскими стандартами и обеспечением независимости и целостности правосудия.

В начале января 2020 года правительство Молдовы передало Совету Европы пакет документов, который включает три основных элемента - стратегия по реформе юстиции, план действий по ее внедрению, законопроект по оценке судей.

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