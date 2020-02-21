Кику и Букиккьо обсудили реформу юстиции в Молдове

Молдавский премьер уверен, что с помощью Венецианской комиссии власти страны смогут в сжатые сроки повысить качество и доверие к сектору юстиции.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику обсудил с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккьо процесс реформы юстиции и действия, которые будут предприняты в ближайшее время. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства.

Кику поблагодарил европейского чиновника за активную помощь и экспертизу, оказанную правительству Молдовы. По его словам, укрепление сферы юстиции находится в списке приоритетов кабмина.

Букиккьо положительно оценил конструктивный диалог между Венецианской комиссией и правительством Молдовы, отметив важность прогресса в реформировании сектора юстиции для социального и экономического развития республики.

Молдавский премьер уверен, что с помощью Венецианской комиссии власти республики смогут в сжатые сроки повысить качество и доверие к сектору юстиции. Европейский чиновник заверил главу правительства в поддержке процесса приведения национального законодательства в соответствие с европейскими стандартами и обеспечением независимости и целостности правосудия.

В начале января 2020 года правительство Молдовы передало Совету Европы пакет документов, который включает три основных элемента - стратегия по реформе юстиции, план действий по ее внедрению, законопроект по оценке судей.

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