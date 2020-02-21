Заседание парламента Молдовы началось со скандала

Правые заблокировали центральную трибуну парламента, требуя заслушать главу внешнеполитического ведомства республики, и мешая выступить премьеру с отчетом о проделанной им работе за 100 дней.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Депутаты от фракций партий PAS и DA заблокировали центральную трибуну высшего законодательного органа на заседании парламента в пятницу. Поводом для этого стало то, что постоянное бюро отказалось включать в повестку рассмотрение вотума недоверия министру иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя.

Спикер парламента Зинаида Гречаная сообщила, что на заседании в пятницу молдавский премьер Ион Кику готов представить отчет о проделанной работе за 100 дней. Однако правые помешали главе правительства начать свое выступление. Парламентарии от PAS и DA потребовали отставки Чокоя.

Гречаная объявила 30-минутный перерыв.

Вице-спикер парламента, депутат-социалист Влад Батрынча отметил на брифинге во время перерыва, что парламентарии от фракций партий PAS и DA устроили банальное шоу.

"Если проанализировать последние заседания парламента, депутаты от блока ACUM неоднократно выступали за то, чтобы премьер пришел и ответил на вопросы. И вот глава правительства пришел. Вместо того, чтобы задать вопросы, которые есть у этих депутатов к правительству, они предпочли устроить банальное шоу", - сказал Батрынча.

Он обратил внимание на то, что все депутаты должны соблюдать регламент высшего законодательного органа. "Рекомендуем коллегам больше работать с нормативными актами, повышать юридическую подготовку", - добавил парламентарий.

Вице-спикер парламента, депутат-демократ Моника Бабук отметила, что если бы вотум недоверия Чокою был бы внесен в повестку, то скорее всего демократы и другие депутаты бы его поддержали.

"Но хочу отметить, что у проекта вотума недоверия были серьезные недостатки с точки зрения того, как он был представлен. Специалисты юридической комиссии парламента констатировали, что вотум недоверия составлен без учета норм, которые требуются к подобного рода документам. Поэтому он не может быть включен в повестку", - сказала Бабук.

Накануне Гречаная объявила, что постоянное бюро парламента большинством голосов отклонило инициативу о внесении в повестку дня вопроса о вотуме недоверия министру иностранных дел. Правые пообещали, что если Чокой не будет заслушан депутатами в пятницу, то они заблокируют центральную трибуну высшего законодательного органа.

Депутаты от партий PAS и DA выдвинули вотум недоверия министру иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя неделю назад.

Авторы демарша были недовольны выступлением главы МИДЕИ, который ранее заявлял, что Россия фактически остановила вооруженный конфликт на Днестре и не совершила агрессии против Молдовы. Помимо этого, депутаты от правых партий считают, что глава ведомства "не занимается европейской интеграцией страны".

Ранее в интервью Sputnik Молдова Аурелиу Чокой заявлял, что самое большое достижение молдавской дипломатии за минувший год – это возобновление тесного диалога с Российской Федерацией.

"Серьезный подход заключается именно в обеспечении преемственности в отношении согласованных договоренностей. Мы полностью уверены в наших партнерах в Российской Федерации, в том, что наши соглашения будут соблюдаться. Уверены, что в течение года последуют визиты в Молдову официальных лиц из Российской Федерации", - добавил Чокой.

Чокой: Молдову спасет только сбалансированная внешняя политика>>>

Тогда же он подчеркнул, что молдавское общество фактически разделено на две половины – тех, кто считает, что необходимо развивать более тесные связи с Россией, и тех, кто считает, что Молдове нужны более тесные связи с Евросоюзом. И в этих условиях внешнеполитический курс Молдовы необходимо выстраивать, учитывая интересы обеих сторон. По его словам, альтернативы проведению сбалансированной внешней политики у Молдовы нет.

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