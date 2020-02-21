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Парламент Республики Молдова

Заседание парламента Молдовы началось со скандала

© Sputnik / Evgheni Panasenko
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200221/29276698/Zasedanie-parlamenta-Moldovy-nachalos-so-skandala.html

Правые заблокировали центральную трибуну парламента, требуя заслушать главу внешнеполитического ведомства республики, и мешая выступить премьеру с отчетом о проделанной им работе за 100 дней.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Депутаты от фракций партий PAS и DA заблокировали центральную трибуну высшего законодательного органа на заседании парламента в пятницу. Поводом для этого стало то, что постоянное бюро отказалось включать в повестку рассмотрение вотума недоверия министру иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя.

Заседание парламента РМ. Архивное фото
© Sputnik / Rodion Proca
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Спикер парламента Зинаида Гречаная сообщила, что на заседании в пятницу молдавский премьер Ион Кику готов представить отчет о проделанной работе за 100 дней. Однако правые помешали главе правительства начать свое выступление. Парламентарии от PAS и DA потребовали отставки Чокоя.

Гречаная объявила 30-минутный перерыв.

Вице-спикер парламента, депутат-социалист Влад Батрынча отметил на брифинге во время перерыва, что парламентарии от фракций партий PAS и DA устроили банальное шоу.

"Если проанализировать последние заседания парламента, депутаты от блока ACUM неоднократно выступали за то, чтобы премьер пришел и ответил на вопросы. И вот глава правительства пришел. Вместо того, чтобы задать вопросы, которые есть у этих депутатов к правительству, они предпочли устроить банальное шоу", - сказал Батрынча.

Он обратил внимание на то, что все депутаты должны соблюдать регламент высшего законодательного органа. "Рекомендуем коллегам больше работать с нормативными актами, повышать юридическую подготовку", - добавил парламентарий.

Вице-спикер парламента, депутат-демократ Моника Бабук отметила, что если бы вотум недоверия Чокою был бы внесен в повестку, то скорее всего демократы и другие депутаты бы его поддержали.

"Но хочу отметить, что у проекта вотума недоверия были серьезные недостатки с точки зрения того, как он был представлен. Специалисты юридической комиссии парламента констатировали, что вотум недоверия составлен без учета норм, которые требуются к подобного рода документам. Поэтому он не может быть включен в повестку", - сказала Бабук.

Накануне Гречаная объявила, что постоянное бюро парламента большинством голосов отклонило инициативу о внесении в повестку дня вопроса о вотуме недоверия министру иностранных дел. Правые пообещали, что если Чокой не будет заслушан депутатами в пятницу, то они заблокируют центральную трибуну высшего законодательного органа.

Депутаты от партий PAS и DA выдвинули вотум недоверия министру иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя неделю назад.

Авторы демарша были недовольны выступлением главы МИДЕИ, который ранее заявлял, что Россия фактически остановила вооруженный конфликт на Днестре и не совершила агрессии против Молдовы. Помимо этого, депутаты от правых партий считают, что глава ведомства "не занимается европейской интеграцией страны".

Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная, архивное фото.
Sputnik
Спикер парламента РМ объяснила, почему отклонен вотум недоверия главе МИДЕИ

Ранее в интервью Sputnik Молдова Аурелиу Чокой заявлял, что самое большое достижение молдавской дипломатии за минувший год – это возобновление тесного диалога с Российской Федерацией.

"Серьезный подход заключается именно в обеспечении преемственности в отношении согласованных договоренностей. Мы полностью уверены в наших партнерах в Российской Федерации, в том, что наши соглашения будут соблюдаться. Уверены, что в течение года последуют визиты в Молдову официальных лиц из Российской Федерации", - добавил Чокой.

Чокой: Молдову спасет только сбалансированная внешняя политика>>>

Тогда же он подчеркнул, что молдавское общество фактически разделено на две половины – тех, кто считает, что необходимо развивать более тесные связи с Россией, и тех, кто считает, что Молдове нужны более тесные связи с Евросоюзом. И в этих условиях внешнеполитический курс Молдовы необходимо выстраивать, учитывая интересы обеих сторон. По его словам, альтернативы проведению сбалансированной внешней политики у Молдовы нет.

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