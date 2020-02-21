Депутаты не смогли продолжить работу после перерыва

Премьер Ион Кику планировал представить парламентариям отчет о проделанной работе за 100 дней, но группа депутатов спровоцировала скандал в законодательном собрании.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Заседание парламента Молдовы завершилось так и не начавшись. Большинством голосов принято решение перенести встречу на 27 февраля. Об этом сообщила спикер высшего законодательного органа Зинаида Гречаная.

Пятничное заседание парламента началось со скандала - депутаты от PAS и DA (союзники по блоку ACUM) заблокировали центральную трибуну законодательного органа, требуя заслушать министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя. Примечательно, что в этот день премьер Ион Кику прибыл на заседания для того, чтобы представить отчет о проделанной работе за 100 дней. Однако правые помешали ему выступить с заявлениями. В связи с этим было принято решение объявить 30-минутный перерыв, который затянулся более, чем на час. После чего было предложено перенести заседание на 27 февраля.

"Заседание объявляется закрытым", - сказала Гречаная.

Кику же решил представить отчет о продленной работе за 100 дней на пресс-конференции журналистам.

Накануне Гречаная объявила, что постоянное бюро парламента большинством голосов отклонило инициативу о внесении в повестку дня вопроса о вотуме недоверия министру иностранных дел. Правые пообещали, что если Чокой не будет заслушан депутатами в пятницу, то они заблокируют центральную трибуну высшего законодательного органа.

Депутаты от партий PAS и DA выдвинули вотум недоверия министру иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя неделю назад.

Авторы демарша были недовольны заявлениями главы МИДЕИ, который ранее заявлял, что Россия фактически остановила вооруженный конфликт на Днестре и не совершила агрессии против Молдовы. Помимо этого, депутаты от правых партий считают, что глава ведомства "не занимается европейской интеграцией страны".

Ранее в интервью Sputnik Молдова Аурелиу Чокой заявлял, что самое большое достижение молдавской дипломатии за минувший год – это возобновление тесного диалога с Российской Федерацией.

"Серьезный подход заключается именно в обеспечении преемственности в отношении согласованных договоренностей. Мы полностью уверены в наших партнерах в Российской Федерации, в том, что наши соглашения будут соблюдаться. Уверены, что в течение года последуют визиты в Молдову официальных лиц из Российской Федерации", - добавил Чокой.

Чокой: Молдову спасет только сбалансированная внешняя политика>>>

Тогда же он подчеркнул, что молдавское общество фактически разделено на две половины – тех, кто считает, что необходимо развивать более тесные связи с Россией, и тех, кто считает, что Молдове нужны более тесные связи с Евросоюзом. И в этих условиях внешнеполитический курс Молдовы необходимо выстраивать, учитывая интересы обеих сторон. По его словам, альтернативы проведению сбалансированной внешней политики у Молдовы нет.

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