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Парламент

Депутаты не смогли продолжить работу после перерыва

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (148)
18221
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200221/29279208/Deputaty-ne-smogli-prodolzhit-rabotu-posle-pereryva.html

Премьер Ион Кику планировал представить парламентариям отчет о проделанной работе за 100 дней, но группа депутатов спровоцировала скандал в законодательном собрании.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Заседание парламента Молдовы завершилось так и не начавшись. Большинством голосов принято решение перенести встречу на 27 февраля. Об этом сообщила спикер высшего законодательного органа Зинаида Гречаная.

Пятничное заседание парламента началось со скандала - депутаты от PAS и DA (союзники по блоку ACUM) заблокировали центральную трибуну законодательного органа, требуя заслушать министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя. Примечательно, что в этот день премьер Ион Кику прибыл на заседания для того, чтобы представить отчет о проделанной работе за 100 дней. Однако правые помешали ему выступить с заявлениями. В связи с этим было принято решение объявить 30-минутный перерыв, который затянулся более, чем на час. После чего было предложено перенести заседание на 27 февраля.  

"Заседание объявляется закрытым", - сказала Гречаная.

Кику же решил представить отчет о продленной работе за 100 дней на пресс-конференции журналистам.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Evgheni Panasenko
Заседание парламента Молдовы началось со скандала

Накануне Гречаная объявила, что постоянное бюро парламента большинством голосов отклонило инициативу о внесении в повестку дня вопроса о вотуме недоверия министру иностранных дел. Правые пообещали, что если Чокой не будет заслушан депутатами в пятницу, то они заблокируют центральную трибуну высшего законодательного органа.

Депутаты от партий PAS и DA выдвинули вотум недоверия министру иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя неделю назад.

Авторы демарша были недовольны заявлениями главы МИДЕИ, который ранее заявлял, что Россия фактически остановила вооруженный конфликт на Днестре и не совершила агрессии против Молдовы. Помимо этого, депутаты от правых партий считают, что глава ведомства "не занимается европейской интеграцией страны".

Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная, архивное фото.
Sputnik
Спикер парламента РМ объяснила, почему отклонен вотум недоверия главе МИДЕИ

Ранее в интервью Sputnik Молдова Аурелиу Чокой заявлял, что самое большое достижение молдавской дипломатии за минувший год – это возобновление тесного диалога с Российской Федерацией.

"Серьезный подход заключается именно в обеспечении преемственности в отношении согласованных договоренностей. Мы полностью уверены в наших партнерах в Российской Федерации, в том, что наши соглашения будут соблюдаться. Уверены, что в течение года последуют визиты в Молдову официальных лиц из Российской Федерации", - добавил Чокой.

Чокой: Молдову спасет только сбалансированная внешняя политика>>>

Тогда же он подчеркнул, что молдавское общество фактически разделено на две половины – тех, кто считает, что необходимо развивать более тесные связи с Россией, и тех, кто считает, что Молдове нужны более тесные связи с Евросоюзом. И в этих условиях внешнеполитический курс Молдовы необходимо выстраивать, учитывая интересы обеих сторон. По его словам, альтернативы проведению сбалансированной внешней политики у Молдовы нет.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (148)

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