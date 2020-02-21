Премьер: в приднестровском вопросе мы остаемся верными формату "5+2"

Глава молдавского кабмина заявил в парламенте, что процесс урегулирования конфликта должен быть транспарентным.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику отметил, что правительство под его руководством остается верным переговорному процессу по приднестровскому урегулированию в формате "5+2". Об этом он заявил в пятницу журналистам в парламенте, представляя отчет о проделанной работе за 100 дней.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

"Продолжаем меры по сближению двух берегов. Остаемся верны формату "5+2". Процесс решения проблемы есть и должен быть транспарентным. И все спекуляции на эту тему остаются спекуляциями", - сказал Кику.

По его словам, благодаря дипломатическим усилиям удалось принять Братиславскую декларацию на Совещании министров иностранных дел ОБСЕ.

Как считает глава правительства, этот документ подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

"Все остальное, что мы слышим в публичном пространстве, - всего лишь спекуляции", - сказал Кику.

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