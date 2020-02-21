Молдавский премьер о российском кредите и внешней политике республики

Глава правительства Молдовы подводя итоги о проделанной работе за 100 дней ответил на вопрос о том, на каком этапе находятся переговоры по выделению республике российского кредита.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику уверен, что деньги по российскому кредиту на осуществление инфраструктурных проектов в республике, будут. Об этом он заявил журналистам после заседания парламента, представляя отчет о проделанной работе за 100 дней.

Он отметил, что переговоры по займу практически завершились, остался лишь вопрос по процентной ставке.

"Сейчас это обсуждается. Задержка - со стороны россиян, потому что им необходимо откорректировать бюджет, пройти через Думу и все остальные процедуры. Когда будет понятно, когда они пойдут с этими изменениями, тогда все будет продвигаться. Я не вижу ни одного риска по проектам восстановления дорожной инфраструктуры, связанных с этим кредитом. Деньги будут", - отметил Кику.

По предварительной информации, сумма кредита может составить от 250 до 500 миллионов долларов.

Как отметил глава правительства, взвешенная внешняя политика, - это то, за что кабмин взял на себя ответственность.

"За это время (за 100 дней с момента утверждения правительства Кику - ред.) у меня были встречи с Москве, Страсбурге, Риме, Киеве, Лондоне, Алма-Аты. Все посвящены экономической тематике. У нас везде есть экономические интересы будь то саммит ЕБРР в Лондоне, будь то Восточное партнерство или ГУАМ в Киеве. Со всеми партнерами мы обсуждали углубление экономических отношений", - сказал премьер.

Кику стал первым за семь лет главой кабинета министров Молдовы, который посетил Россию. Находясь в Москве, премьер глава правительства выразил уверенность, что Кишинев и Москва возобновят конструктивный диалог, который придаст импульс для улучшения отношений двух стран. Более того, одним из приятных для граждан итогов визита Кику в Москву стало снижение тарифов на закупку российского газа. Затем молдавский премьер продолжил диалог с новым главой правительства России Михаилом Мишустиным на полях заседания Евразийского межправительственного совета.

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