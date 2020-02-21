Исход продолжается: еще несколько десятков членов ДПМ покинули партию

Закулисье скандала в семье демократов: читайте в обзоре Sputnik Молдова подробности раздора в ДПМ - причины раскола, велись ли переговоры с ПСРМ, и встречались ли отколовшиеся от Демпартии депутаты с Иланом Шором, - ответы узнали у Александра Жиздана и Андриана Канду.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. В Резине вся районная организация Демократической партии Молдовы покинула политформирование и объявила о поддержке парламентской группы Pro Moldova. Член последней Сергей Сырбу сообщил об этом в пятницу на своей странице в Facebook.

"Сегодня вся районная организация ДПМ в Резине вышла из партии и объявила о поддержке парламентской группы и будущего политического проекта Pro Moldova", - написал Сырбу.

В заявлении, подписанном примарами (мэрами), районными советниками и активистами ДПМ, сказано, что нынешние действия партии не представляют ни их интересы, ни избирателей.

"Мы, члены резинской территориальной организации, решили покинуть ряды Демократической партии... Высоко ценим решение депутата от нашего одномандатного округа Елеоноры Граур и выражаем полную поддержку парламентской группе Pro Moldova", - сказано в тексте заявления.

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С чего начался развод в семье демократов

В среду, 19 февраля, шестеро депутатов во главе с экс-спикером парламента республики Андрианом Канду покинули фракцию ДПМ и саму партию.

Вместе с Канду это решение приняли законодатели Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Григорий Репещук и Корнелиу Падневич. Причина заключается в недовольстве тем, что руководство ДПМ не поддержало вотум недоверия министру иностранных дел, а также предпринимает попытки для создания коалиции с ПСРМ.

В четверг, 20 февраля, отколовшиеся от демократов депутаты сообщили о том, что создали парламентскую группу Pro Moldova.

Ведут ли демократы переговоры с социалистами

Генсек ДПМ, депутат парламента Александр Жиздан в эфире радиостудии Sputnik Молдова, комментируя раскол и создание парламентской группы Pro Moldov,a отметил, что об этих изменениях было известно заранее.

"Это было понятно еще на прошлой неделе. После национального политического совета. Еще тогда мы заметили большие обиды со стороны тех, кто вошел в эту группу. Лично говорил с некоторыми из них. Я им сказал, что в этой виртуальной борьбе победит тот, за кем правда", - сказал Жиздан.

Он подчеркнул, что заявлениях отколовшихся депутатов о том, что демократы ведут переговоры с социалистами - "это абсолютная ложь".

"У нас сейчас нет официальных переговоров с ПСРМ. Мы обсуждаем создание в территориях местной власти. Официальных переговоров не было. Неоднократно заявлялось и лидером партии, что для начала официальных переговоров необходимо достичь консенсуса национального политического совета. Такого не было. Поэтому, возможно, коллеги поторопились", - отметил собеседник.

В районах ряды демократы редеют

К слову, в четверг, 20 февраля, пятеро членов Демократической партии Молдовы покинули политформирование. Заявление о выходе из ДПМ подписали примар села Плоп Аурелиу Гуцану, примар села Пивничены Борис Лисенко, примар села Корбу Викторин Слипенки, а также районные советники Вадим Лесник и Виорел Кусу. Речь идет о демократах из Дондюшанского района.

"Говорят, что эти люди получили какие-то выгоды от кого-то. Со временем все это всплывет", - сказал Жиздан.

Комментируя тот факт, что вся районная ячейка Демпартии в Резине решила покинуть политформирование, собеседник отметил, что с ними планируется провести дискуссии. "Может, коллеги не знают всей правды. Мы отправимся в наши районные организации и расскажем правду", - сказал Жиздан.

По его словам, то же самое хотел проделать один из депутатов отколовшей группы в Дрокии. "Но там его освистали", - отметил Жиздан, добавив, что речь идет о Корнелиу Падневиче.

Из-за чего действительно разругались демократы

Как считает Жиздан, реальная причина того, что шестеро депутатов покинули ДПМ может заключаться в том, что кому-то из них не достались должности вице-председателей партии, а кто-то посчитал неприемлемым, что ведутся какие-то дискуссии с социалистами.

По его словам, не исключено, что бывшие коллеги по партии встретились в Израиле с Иланом Шором. "Заметил, что у ряда наших коллег появились некоторые финансовые выгоды. Это может быть совпадением, что они накопили немного денег. Некоторые из коллег, которые перешли в данную группу, после этого визита купили новые автомобили, которые стоят больших денег. Это мой вывод", - сказал Жиздан.

Демократ считает, что после подобных покупок бывшие однопартийцы почему-то попытались скрыть этот факт. "Когда покупаешь автомобиль, то не скрываешь его от всех", - добавил Жиздан.

Он также сообщил, что в Демпартии постфактум узнали о визите в Иерусалим группы отколовшихся депутатов.

"Там были все, кроме одного из них. Не хочу говорить, кто именно. Они мои коллеги... Что они делали в Иерусалиме, мы не знаем. Когда спросили, они ответили, что по каким-то личным причинам и с кем-то встречались. Кто покупал билеты, кто оплачивал отели, на чьи деньги вы там находились, с кем встречались, каковы обязательства после этих встреч?", - риторически спросил демократ.

Генсек Демпартии также отметил, что после возвращения в Молдову эта группа депутатов начала выезжать в провинцию без ведома генерального секретаря и лидера партии. "В районах они организовывали столы, которые обошлись в 50-60 тысяч леев, подарки. Откуда деньги? Требуя ответы на эти вопросы, вероятно, и появились обиды", - предположил Жиздан.

Ответ Канду

Корреспондент Sputnik Молдова поинтересовался у экс-демократа, бывшего спикера парламента Андриана Канду, действительно ли состоялась встреча ряда депутатов с Иланом Шором во время их визита в Израиль. Канду опроверг этот факт.

"Осуждаю подобные заявления, потому что ожидал, что такой человек, как господин Жиздан, со всем уважением к занимаемым им постам, должен был в первую очередь говорить или обратить внимание на внутренние проблемы в партии и о причинах, которые привели к поездке этих депутатов от ДПМ. Это неправда, что мы встречались с Иланом Шором", - заявил Канду.

Депутат также отрицает, что те, кто покинул Демпартию, приобрели автомобили класс люкс.

"Это спекуляции. И это легко проверить. Очень скоро настанет время, что все депутаты будут обязаны предоставить декларацию о доходах и собственности. Так что это будет легко проверить. Каждый может объяснить свои доходы и расходы", - добавил Канду.

Бывший демократ опроверг также и тот факт, что членами отколовшейся группы были организованы в районах дорогостоящие застолья.

"У господина Жиздана очень плохо с бухгалтерией. Было много мероприятий, организованных не только 6 депутатами. Мероприятия, которые были обнародованы, также можно найти на моей личной странице в Facebook. Если кто-то ест плацинду и выпивает бокал вина, это не означает десятки тысяч леев или сотни тысяч. Он, вероятно, не знает, каковы цены на продукты питания", - сказал Канду.

У ДПМ была вторая по численности фракция в молдавском парламенте - 30 парламентариев. Сейчас в ней осталось 23 законодателя, с учетом выхода группы из шестерых человек и ухода из парламента Александра Ботнаря, ставшего примаром Хынчешт. У социалистов - 36 мандатов. У партии "Действие и солидарность" (PAS) и "Платформы "Достоинство и правда" (DA) 25 депутатов. Партия "ШОР" представлена 7 законодателями. Также в парламенте есть три независимых депутата.

На 15 марта запланированы новые парламентские выборы по одномандатному округу №38 в Хынчештах.

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