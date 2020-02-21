PAS и DA разыгрывают в парламенте антироссийскую карту

Правые в парламенте празднуют маленькую тактическую победу. Депутаты фракций PAS и DA, усиленные внушительной фигурой униониста Октавиана Цыку, заблокировали трибуну парламента и сорвали выступление премьер-министра Иона Кику с отчетом о ста днях работы правительства.

В итоге премьер оказался вынужден рассказывать о достижениях кабинета министров не депутатам, а журналистам, и не на пленарном заседании парламента, а на брифинге — впрочем, в том же самом здании.

Зал для брифингов, вообще, пользовался в этот день большой популярностью. С заявлениями выступили все фракции, и все спичи были гневными. Депутаты обвинили друг друга в некомпетентности, во лжи и клевете, в нелюбви к народу, в предательстве интересов Родины, а также в несоблюдении регламента.

"Ждем Чокоя!"

Депутаты PAS и DA во главе с Александром Слусарем (который поставил рекорд, выйдя на брифинг три раза за один день) и Сергеем Литвиненко заявили, что премьер-министра они в этот день не ждали, и что "навязанную кем-то повестку дня", которая "меняется каждый час" они рассматривать не собираются. И что многие законопроекты не были рассмотрены на предыдущем заседании. А правительство должно приходить в парламент не когда захочет, а когда его позовут, и не в виде одного премьер-министра, а в полном составе.

Однако главным поводом для гнева для PAS и DA стали вовсе не "зависшие" законопроекты, а отсутствие в зале заседаний главы МИДЕИ Аурелиу Чокоя.

"Мы требовали одного, чтобы на пленарное заседание пришел Чокой!", — так начал брифинг Слусарь. Все дальнейшие пояснения выглядели только фоном для этой, главной фразы.

"Готовы изучить ту повестку, которая осталась нерассмотренной вчера, или ждем Чокоя!" — завершил выступление, как отрезал, оппозиционный лидер. И получалось, что повестка не так уж и важна, раз министр — равноценная замена.

Беспроигрышный вариант

Скандал с вотумом недоверия Аурелиу Чокою, который пытаются инициировать в парламенте фракции PAS и DA — совершенно беспроигрышная, с их точки зрения, тема.

Речь даже не о том, чтобы отправить в отставку Чокоя, который заявил, что российские военные прекратили кровопролитие на Днестре. Такой куш оппозиция вряд ли сорвет. По регламенту, вотум недоверия вовсе не обязан закончиться отставкой министра и может завершиться парламентскими слушаниями.

А вот, добившись слушаний, депутаты PAS и DA смогут всласть наговориться с трибуны, требуя от власти признать "российскую агрессию в Приднестровье" (со спин-оффами на тему "гибридной войны России против Запада" и "советской оккупации").

Параллельно президента и парламентское большинство традиционно обвинят в антиевропейском курсе и в отказе от "евроинтеграционных устремлений Молдовы". В этом деле однопартийцы Майи Санду и Андрея Нэстасе — большие мастера, накопившие богатый опыт.

Можно ручаться, что среди этой риторики в очередной раз прозвучит обращение оппозиции к Брюсселю и Вашингтону с требованием прекратить финансовую поддержку нашей страны. Это добавит головной боли кабинету министров в ситуации, когда исполнение бюджета прямо зависит от поддержки внешних доноров, а правительство ведет непростые переговоры с европейскими чиновниками и МВФ.

Вице-спикер заявила о "российской агрессии"

Двойной бонус правые получат, если скандал вокруг высказываний главы МИДЕИ повлияет на процесс сближения позиций ПСРМ и ДПМ, на плечах которых покоится правительство Иона Кику.

Для ДПМ, которая с огромным трудом пытается сохранить статус "друга Запада", обвинения в антиевропейском курсе — нож острый. И пятничный демарш правой оппозиции спровоцировал демократов на откровенно антироссийские высказывания, которые вряд ли прозвучали бы в иной, более умиротворенной обстановке.

Вице-спикер парламента от ДПМ Моника Бабук уже заявила на брифинге после несостоявшегося пленарного заседания, отвергая слухи о договоренностях с ПСРМ: "Обвинения в адрес Демократической партии в уходе от проевропейского вектора, от объявленных стратегических целей — это ложь". И добавила, комментируя скандал вокруг главы МИДЕИ:

"Я считаю войну на Днестре войной между Республикой Молдова и Российской Федерацией, в которой российская армия сыграла роль агрессора, и никогда не отойду от этой моей позиции".

На лицах других депутатов ДПМ, стоявших за спиной Бабук, в этот момент отобразилось некоторое напряжение. Однако возражений не прозвучало.

Вот так, ни больше, ни меньше. В понимании демократов, как и правой оппозиции PAS и DA, признание "российской агрессии в Приднестровье" неразрывно связано с "европейским курсом Молдовы". А вернее, сплетено в один клубок, распутать который они не могут и не хотят.

Напомним, что парламентское большинство сократилось после того, как фракцию ДПМ покинули шесть депутатов во главе с Адрианом Канду. Более того, "группа Канду" открыто заявляет о намерении прирасти за счет "выдергивания" людей из фракции демократов.

И расшатывание большинства, на которое опирается кабмин, играет на руку правым. Которые откровенно заигрывают с демократами, лелея надежду на отставку правительства в год выборов президента и на собственную, уютную "проевропейскую" коалицию.

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