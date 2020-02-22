Эксперт: кто займет депутатское кресло по результатам выборов в Хынчештах

Политический аналитик Ян Лисневский считает, что парламентские выборы в Хынчештах являются прелюдией к грядущим президентским выборам.

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Центральная избирательная комиссия утвердила проведение опроса общественного мнения при выходе из избирательных участков во время парламентских выборов по одномандатному округу №38 в Хынчештах, которые состоятся 15 марта.

Exit-poll будет проводиться общественной ассоциацией "SPERO” и компанией "Intellect Group". Опрос предлагается провести на 15 избирательных участках в округе.

В связи с этим комиссия аккредитовала 36 человек и утвердила образец удостоверения оператора интервью.

Претенденты на парламентское кресло

В предвыборной гонке примут участие семеро кандидатов. За депутатское кресло поборются Ион Мереуцэ (Демократическая партия), Штефан Гацкан (Партия социалистов), Олеся Стамате (Партия "Действие и солидарность"), Виталий Балинский (Партия "Шор"), Дорин Киртоакэ (избирательный блок Unirea), Григоре Кобзак (независимый кандидат) и Анатолие Постолаки (ЛДПМ).

Политический аналитик Ян Лисневский считает, что выборы в Хынчештах являются важным испытанием перед президентскими выборами, запланированными на осень 2020 года и даже перед следующими парламентскими выборами. Эксперт утверждает, что результаты выборов в округе №38 непредсказуемы, так как пока нет конкретных фаворитов.

"Шансы есть у всех кандидатов. Этот округ довольно интересен. Тех, кто принципиально голосует за левых или правых, довольно мало. Большая часть электората там делает свой выбор в зависимости от доверия к определенным людям, от того, насколько они уважаемы в Хынчештском районе", - заявил эксперт в интервью Sputnik Молдова.

В то же время аналитик считает, что кандидат от Демократической партии Ион Мереуцэ имеет большие шансы на победу, так как люди в этом округе хорошо знают Демпартию.

Кроме того, Григоре Кобзак является бывшим членом ДПМ, имевшей сильное влияние в этом округе и свой электорат. Конкурентоспособными кандидатами являются представитель Партии "Действие и солидарность" Олеся Стамате, а также известный врач Штефан Гацкан, который будет баллотироваться от Партии социалистов, утверждает Лисневский.

По мнению политического аналитика, кандидаты от ЛДПМ Анатолие Постолаки, либерал Дорин Киртоакэ и Виталий Балинский от партии "Шор" имеют меньше шансов на победу. Тем не менее, эксперт считает, что на этих выборах у каждого конкурента есть возможности, даже если они не получат желанный парламентский мандат.

"Это и своего рода тест перед президентскими выборами, потому что в этом округе борются три партии - ДПМ, ПСРМ и ПДС, которые в значительной степени будут конкурировать и на президентских выборах. Это прелюдия к президентским выборам", - заявил Лисневский.

Должность депутата по округу в Хынчештах стала вакантной после того, как Александр Ботнарь сдал мандат, отдав предпочтение креслу примара (мэра) города Хынчешты.

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