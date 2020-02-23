13:59 23 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.19
  • USD17.77
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Президент Молдовы Игорь Додон

Додон отметил восходящий характер двусторонних отношений с Японией

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
24 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200223/29291093/dodon-otmetil-voskhodyaschiy-kharakter-dvustoronnikh-otnosheniy-s-japan.html

Игорь Додон уверен в том, что диалог с Японией и совместные усилия будут способствовать укреплению и диверсификации молдавско-японских связей.

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил императора Японии Нарухито с 60-летием и обратил внимание на восходящий характер отношений двух стран. Об этом глава государства написал в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook.

"От имени народа Республики Молдова и от себя лично cердечно поздравляю Его Величество Императора Японии Нарухито по случаю 60-летия и искренне желаю здоровья и благополучия", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил гостеприимство императорской семьи, оказанное ему с супругой во время церемонии интронизации императора, в которой они приняли участие в октябре 2019 года.

"С удовлетворением хочу отметить, что этот первый визит главы молдавского государства в Токио подтверждает восходящий характер двусторонних отношений дружбы и многопланового сотрудничества. Пользуюсь этой прекрасной возможностью, чтобы выразить уверенность в том, что наш диалог и совместные усилия будут способствовать укреплению и диверсификации молдавско-японских связей в духе провозглашаемых нами ценностей", - заключил президент.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Визит Додона в Японию: интронизация императора и первые встречи


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Столкновения протестующих и полиции в Полтавской области, где были размещены эвакуированные из Китая.
Стычки и горящие шины: как на Украине встретили эвакуированных из Уханя
Japanese passengers released from Diamond Princess seen in Yokohama
Пассажиры лайнера Diamond Princess замечены в Иокогаме - видео
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться