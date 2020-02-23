Додон отметил восходящий характер двусторонних отношений с Японией

Игорь Додон уверен в том, что диалог с Японией и совместные усилия будут способствовать укреплению и диверсификации молдавско-японских связей.

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил императора Японии Нарухито с 60-летием и обратил внимание на восходящий характер отношений двух стран. Об этом глава государства написал в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook.

"От имени народа Республики Молдова и от себя лично cердечно поздравляю Его Величество Императора Японии Нарухито по случаю 60-летия и искренне желаю здоровья и благополучия", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил гостеприимство императорской семьи, оказанное ему с супругой во время церемонии интронизации императора, в которой они приняли участие в октябре 2019 года.

"С удовлетворением хочу отметить, что этот первый визит главы молдавского государства в Токио подтверждает восходящий характер двусторонних отношений дружбы и многопланового сотрудничества. Пользуюсь этой прекрасной возможностью, чтобы выразить уверенность в том, что наш диалог и совместные усилия будут способствовать укреплению и диверсификации молдавско-японских связей в духе провозглашаемых нами ценностей", - заключил президент.

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