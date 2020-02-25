В парламенте Молдовы новый депутат: КС утвердил решение

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Конституционный суд утвердил мандат нового депутата парламента Молдовы Никиты Цуркана, который до сих пор занимал пост муниципального советника Кишинева. Об этом заявили во вторник в Центральной избирательной комиссии страны.
"Конституционный суд по предложению Центризбиркома утвердил мандат депутата Никиты Цуркана от Партии социалистов Республики Молдова", - говорится в сообщении.
Цуркан займет освободившееся кресло парламентария во фракции социалистов. Место было вакантным после смерти депутата ПСРМ Ивана Забунова.
Самый молодой парламентарий - Дан Перчун от Партии "Действие и солидарность", который родился 7 июля 1991 года.
Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. У политического блока ACUM 25 депутатов, а у фракция демократов с 23 депутата. Еще одна политическая сила, прошедшая в высший законодательный орган, - Партия "Шора" – 7 мандатов. Вышедшая из Демпартии шестерка парламентариев сформировали группу Pro-Moldova. Также в парламенте есть трое независимых депутатов (от одномандатных округов). Судьба еще одного депутатского мандата решится на новых парламентских выборах, которые намечены 15 марта в одномандатном округе №38 в Хынчештах.
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