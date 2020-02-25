В парламенте Молдовы новый депутат: КС утвердил решение

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Конституционный суд утвердил мандат нового депутата парламента Молдовы Никиты Цуркана, который до сих пор занимал пост муниципального советника Кишинева. Об этом заявили во вторник в Центральной избирательной комиссии страны.

"Конституционный суд по предложению Центризбиркома утвердил мандат депутата Никиты Цуркана от Партии социалистов Республики Молдова", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Miroslav Rotari Никита Цуркан

Цуркан займет освободившееся кресло парламентария во фракции социалистов. Место было вакантным после смерти депутата ПСРМ Ивана Забунова.

Никита Цуркан стал одним из самых молодых депутатов молдавского парламента Х созыва. Он родился 7 марта 1990 года. Окончил Технический университет Молдовы. Помимо прочего он является членом Республиканского совета ПСРМ и одним из лидеров молодежного крыла партии.

Самый молодой парламентарий - Дан Перчун от Партии "Действие и солидарность", который родился 7 июля 1991 года.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. У политического блока ACUM 25 депутатов, а у фракция демократов с 23 депутата. Еще одна политическая сила, прошедшая в высший законодательный орган, - Партия "Шора" – 7 мандатов. Вышедшая из Демпартии шестерка парламентариев сформировали группу Pro-Moldova. Также в парламенте есть трое независимых депутатов (от одномандатных округов). Судьба еще одного депутатского мандата решится на новых парламентских выборах, которые намечены 15 марта в одномандатном округе №38 в Хынчештах.

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