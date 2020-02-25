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Зал заседаний парламента Молдовы

В парламенте Молдовы новый депутат: КС утвердил решение

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (149)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200225/29313769/v-parlamente-moldovy-novyy-deputat-KS-utverdil-reshenie.html

Новый молдавский парламентарий является одним из самых молодых депутатов в высшем законодательном органе Х созыва.

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Конституционный суд утвердил мандат нового депутата парламента Молдовы Никиты Цуркана, который до сих пор занимал пост муниципального советника Кишинева. Об этом заявили во вторник в Центральной избирательной комиссии страны.

"Конституционный суд по предложению Центризбиркома утвердил мандат депутата Никиты Цуркана от Партии социалистов Республики Молдова", - говорится в сообщении.
Никита Цуркан
© Sputnik / Miroslav Rotari
Никита Цуркан

Цуркан займет освободившееся кресло парламентария во фракции социалистов. Место было вакантным после смерти депутата ПСРМ Ивана Забунова.

Здание администрации президента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Никита Цуркан стал одним из самых молодых депутатов молдавского парламента Х созыва. Он родился 7 марта 1990 года. Окончил Технический университет Молдовы. Помимо прочего он является членом Республиканского совета ПСРМ и одним из лидеров молодежного крыла партии.

Самый молодой парламентарий - Дан Перчун от Партии "Действие и солидарность", который родился 7 июля 1991 года.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. У политического блока ACUM 25 депутатов, а у фракция демократов с 23 депутата. Еще одна политическая сила, прошедшая в высший законодательный орган, - Партия "Шора" – 7 мандатов. Вышедшая из Демпартии шестерка парламентариев сформировали группу Pro-Moldova. Также в парламенте есть трое независимых депутатов (от одномандатных округов). Судьба еще одного депутатского мандата решится на новых парламентских выборах, которые намечены 15 марта в одномандатном округе №38 в Хынчештах.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (149)


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