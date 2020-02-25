Молдавские демократы решают: оппозиция или власть

Лидер молдавских демократов Павел Филип рассказал Sputnik о судьбе Демпартии и об участии в выборах президента Молдовы.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Демократическая партия Молдовы не может оставаться долгое время в таком состоянии, как сейчас – ни в оппозиции, ни во власти. Об этом заявил во вторник в эфире радиостудии Sputnik Молдовы экс-премьер республики, глава Демпартии Павел Филип.

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Говоря о том, как будет развиваться ситуация на политической арене страны, в том числе в ДПМ, собеседник отметил, что сценариев может быть очень много.

"Скажу так, Демпартия не может оставаться долгое время в таком состоянии, как сейчас – ни в оппозиции, ни во власти. Тогда мы проголосовали за нынешнее правительство, предоставив им 100 дней для работы. В дальнейшем политической партии предстоит принять решение – или мы в оппозиции, или мы входим в формулу власти", - сказал Филип.

Он не исключил, что демократы могут остаться и в нынешнем положении. Но, как считает Филип, это не лучший вариант, в первую очередь, для самой партии.

"Поэтому предстоят дискуссии с коллегами. Посмотрим, какие предложения могут быть, какие пути могут быть... Надо брать в расчет и выборы президента", - добавил лидер демократов.

Филип отметил, что решение об участии Демпартии в президентских выборах будет принято внутри политформирования.

"Пока мы не приняли решение, но, конечно, оно будет согласовано со всеми коллегами на Национальном политическом совете, исходя из конъюнктуры и аргументов, которые у нас будут. Конечно, вырисовывается идея того, что ДПМ, являясь серьезной политической силой, должна иметь своего кандидата на президентских выборах", - сказал Филип.

На вопрос о том, может ли он стать кандидатом в президенты от Демпартии, лидер демократов пока не ответил.

"Не хочу говорить об этом - ни "да", ни "нет". Решение будет принято партией", - заявил Фипил.

Последние президентские выборы проводились в Молдове в конце 2016 года. Тогда на них победил Игорь Додон. Его контр-кандидатом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Республики Молдова избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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