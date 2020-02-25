Филип об уходе Канду & Co и участии Плахотнюка в создании Pro-Moldova

Председатель Демократической партии рассказал, что предшествовало расколу в политформировании, а также о том, что задумали члены парламентской группы Pro-Moldova.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Действия покинувших Демократическую партию Молдовы шестерых депутатов контролируются извне - тандемом Владимир Плахотнюк - Илан Шор. Об этом заявил в эксклюзивном интервью радиостудии Sputnik Молдова экс-премьер республики, глава Демпартии Павел Филип.

"У меня было много дискуссий с господином Канду. В декабре он вместе с теми депутатами, которые также покинули ДПМ, находились с визитом в Израиле", - рассказал Филип.

Сразу после этой поездки у них, как считает глава Демпартии, резко появились финансы - они начали проводить визиты в районы, организовывать столы с едой, раздавать символические подарки и так далее. Филип сообщил, что хотел получить объяснения от Канду, что они делали в Израиле, почему именно в таком составе, имеет ли это отношение к партии, и откуда появились эти деньги.

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Но, по словам главы Демпартии, ответов он до сих пор не получил, как и на вопрос, каково вмешательство господина Плахотнюка в этот проект.

"Даже если господин Плахотнюк объявил, что выходит из руководства партии и из парламента, то, как видно, он не совсем ушел из политической деятельности. Очевидно для всех, что эти коллеги действуют не сами по себе. Думаю, что ими руководят извне. Думаю, что это тандем Плахотнюк - Шор", - сказал Филип.

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В среду, 19 февраля, шестеро депутатов во главе с экс-спикером парламента республики Андрианом Канду покинули фракцию ДПМ и саму партию.

Вместе с Канду это решение приняли законодатели Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Григорий Репещук и Корнелиу Падневич.

Причина заключается в недовольстве тем, что руководство ДПМ не поддержало вотум недоверия министру иностранных дел, а также предпринимает попытки для создания коалиции с ПСРМ.

В четверг, 20 февраля, отколовшиеся от демократов депутаты сообщили о том, что создали парламентскую группу Pro-Moldova.

Затем о выходе из ДПМ заявили несколько членов районных организаций политформирования.

Филип считает, что решение о выходе шестерых депутатов было ожидаемо.

"Пытался на протяжении всего периода сохранить спокойствие во фракции. Всем известно, что она была сформирована не мной. Был другой лидер партии, который составил этот список. Я предпринял все усилия… Но мы пришли к той ситуации, когда шестеро коллег объявили о выходе из Демпартии", - сказал Филип.

По его словам, объяснения бывших коллег о том, что они решили покинуть ДПМ из-за расхождения взглядов, неправда.

"Говоря о взглядах, они утверждают, что они самые проевропейские и прозападные, а Демпартия дискутирует с Партией социалистов и делают коалицию, с чем они категорически не согласны. Это ложь. Мы не ведем переговоры с ПСРМ", - отметил лидер демократов.

Он пояснил, все, что было предпринято, - это вывод Демпартии из кризиса, в который она угодила в июне прошлого года. Тогда с демократами не вел диалога никто из политических партнеров - ни в Кишиневе, ни за рубежом.

Каковы цели Pro-Moldova

Размышляя о том, какова была цель создания парламентской группы Pro-Moldova, демократ отметил, что "это еще предстоит понять".

"Не думаю, что у них в планах построить партию, потому что они используют название Pro-Moldova - слоган Демпартии", - обратил внимание Филип.

По его мнению, создание Pro-Moldova направлено на разрушение Демпартии.

"Чтобы, возможно, стать частью переговоров за власть и обсудить проблемы, которые у них есть. Для меня очевидно, что произошло. Моя просьба, чтобы они не пряталась за фальшивыми аргументами, а называли вещи своими именами", - заключил Филип.

Во вторник, 25 февраля, вечером гостем радиостудии Sputnik Молдова станет экс-спикер и лидер парламентской группы Pro-Moldova Андриан Канду.

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