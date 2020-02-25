Эксклюзив: Канду о расколе в Демпартии и сотрудничестве с ПСРМ

КИШИНЕВ, 25 фев- Sputnik. Сделанный шаг был обдуманным, а депутаты, создавшие парламентскую группу "Pro-Moldova", не сожалеют о своем решительном поступке. Такое заявление экс-председатель парламента сделал во вторник в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Любое расставание, перевертывание страницы в жизни всегда вызывает неприятное чувство. Я посвятил Демократической партии более 10 лет. Весь этот период я меньше времени уделял друзьям, семье. Август прошлого года стал для меня периодом анализа, я думал о том, что делать дальше", - признался Канду.

На данный момент, по словам политика, Демпартия сплотилась, в ней господствуют другие политические настроения. У экс-спикера парламента, по его же словам, сейчас другие приоритеты в жизни, но с политикой порывать он не собирается.

"Я сейчас хочу посвятить свое время семье, близким, учебе. Но в политическом плане, думаю, что у меня не исчезло желание заниматься этим делом для страны и людей, для политического класса в целом", - подчеркнул Канду.

Демпартия, по его мнению, потеряла от того, что обвиняет группу отколовшихся депутатов в том, что они стремились разрушить этот политический проект. Канду уточнил, что сейчас создается другая команда, а группа "Pro-Moldova" начала свою политическую повестку "с белого листа".

"Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало унылое положение дел в Демпартии. Там сейчас личностные интересы превалируют над политическими, над интересами партии", - отметил Канду.

Политик подчеркнул также, что в течение нескольких последних месяцев группа депутатов стремилась изменить ход вещей в ДПМ, стиль ее работы, чтобы партия была более активной в сложной ситуации, в которую попала. Однако этого сделать не удалось, уверен Канду.

"Дискуссии с некоторыми нашими коллегами привели нас к необходимости создать эту протестную внутрипартийную группу. Однако на прошлой неделе мы решили отказаться от этой внутриполитической борьбы, создать новую парламентскую группу", - заявил Канду.

Экс-спикер также уточнил, что у парламентской группы "Pro-Moldova" нет целей создавать правящий альянс с фракцией Партии социалистов, ушедшие от ДПМ депутаты останутся в оппозиции, однако будут поддерживать законопроекты социального характера при их рассмотрении в стенах высшего законодательного органа страны.

При этом гость студии назвал правительство Кику миноритарным и заявил, что любые социальные инициативы этого кабинета министров будут поддержаны группой "Pro-Moldova", если они не будут при этом носить популистский характер.

Депутаты Андриан Канду, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Григорий Репещук и Корнелиу Падневич, объявившие 19 февраля о выходе из Демократической партии Молдовы, на минувшей неделе также заявили о создании новой политической группы в парламенте республики, которая будет называться "Pro-Moldova".

На следующий день, 20 февраля, от "тела" Демпартии отделились еще пятеро ее членов. Заявление о выходе из ДПМ подписали, в том числе, примар села Плоп Аурелиу Гуцану, примар села Пивничены Борис Лисенко, примар села Корбу Викторин Слипенки, а также районные советники Вадим Лесник и Виорел Кусу.

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