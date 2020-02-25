Конституционный суд упрощает порядок регистрации политических партий

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik, Александр Суру. Парламент должен привести Закон о политических партиях в соответствие с решением Конституционного суда (КС) до июля текущего года. Соответствующее постановление суд вынес во вторник.

Таким образом, судьи КС признали несоответствующим Конституции положения закона, которые предусматривают необходимость не менее четырех тысяч подписей для регистрации политформирования. Так же квалифицировано условие, которое предполагает, что на момент регистрации политической партии, "ее члены должны проживать в не менее чем половине административно-территориальных единиц Молдовы второго уровня и при этом не менее 120 членов в каждой из указанных административно-территориальных единиц".

"В случае, если парламент не приведет Закон о политических партиях в соответствие с решением КС до 31 июля 2020 года, компетентные органы должны обеспечить регистрацию политических партий в соответствии с положениями законодательства, за исключением тех, которые признаны неконституционными", - гласит решение КС.

Между тем, автор запроса, адвокат Ион Дрон заявил для Sputnik Молдова, что Закон о политических партиях в текущей редакции фактически нарушает положения Конституции, которые предусматривают права граждан на свободу ассоциаций.

"Смысл нашего обращения в Конституционный суд был следующий: шансы на реализацию права на политическое объединение должны быть равными у всех. Суд согласился с нашими доводами", - рассказал Дрон.

Коснувшись политического аспекта соответствующего вопроса, Дрон подчеркнул, что таким образом действующая власть демонстрирует свою готовность к развитию демократических институтов. По его словам, решение КС придаст новый импульс для развития демократии в Республике.

В феврале 2018 года инициативная группа, возглавляемая адвокатам Ионом Дроном, подала документы в министерство юстиции для регистрации политической партии "За людей, природу и животных". Однако Минюст отказал в регистрации в связи с тем, что политическая партия не предоставила список членов партии в количестве четырех тысяч.

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