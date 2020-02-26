Лидер молдавских демократов рассказал о позиции партии по внешней политике

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. В "войне" деклараций о внешней политике, которые предложили правые и левые парламентские силы, граждане Молдовы ничего не выиграют. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экс-премьер республики, глава Демпартии Павел Филип.

В молдавском парламенте "созрели" несколько деклараций, которые касаются внешней политики республики. Авторами одной из них выступили левые силы, выступающие за взвешенную внешнюю политику страны, а правые настаивают на подтверждении проевропейского курса страны.

"Демократическая партия остается политической силой, в программе которой четко обозначена ее доктрина и взгляды. У нас нет других планов, кроме одного – европейский путь Молдовы. Мы выступали за внедрение Соглашения об ассоциации, договора о свободной торговле с ЕС. Такова позиция Демпартии", - отметил Филип.

По его мнению, одна из самых серьезных проблем для Молдовы заключается в том, что политики пытаются выйти с заявлениями, которые каким-то образом разделяют общество, к примеру, по внешнеполитическому принципу, языку, на котором они говорят. Как считает Филип, граждан страны больше волнуют вопросы, связанные с зарплатами, пенсиями, здравоохранением, образованием, обеспечением чистой питьевой водой, канализацией.

"Когда коллеги из ACUM предложили принять декларацию о проевропейском пути Молдовы, мы были согласны. К слову, Дмитрий Дьяков работал над тем, чтобы улучшить эту декларацию. Затем коллеги внесли в документ акт Магницкого и другие пункты. И мне показалось, что конечная цель заключалась не в принятии декларации, а в том, как изменить ее так, чтобы можно было показать, что Демпартия не будет голосовать за нее", - сказал демократ.

С другой стороны, как отметил председатель ДПМ, Партия социалистов предложила другую декларацию. По мнению Филипа, ожидается "война деклараций, в которой граждане Молдовы ничего не выиграют".

"Если кто-то считает, что вектор ЕС в опасности, или взвешенная политика в опасности, то это нельзя корректировать декларациями. Необходимо корректировать конкретными действиями. Мои коллеги разработали декларацию по внешней политике достаточно взвешенную, где говорится о проевропейском пути", - сказал Филип.

По его словам, если политики не придут к единому мнению в парламенте, то демократы предложат свой вариант декларации.

Он отметил, что никто не ставит под сомнение, что у Молдовы должны быть хорошие отношения со всеми странами.

"Но, в то же время, республика выбрала проевропейский путь, подписав соглашения об ассоциации и зоне свободной торговле. Вместе с тем, очень многие верят, что если мы хотим хорошие отношения с ЕС, то должны поссориться с Россией, а если хотим хороших отношений с РФ, то надо поругаться с Евросоюзом. Это неправильно. Мы, наконец, должны это понять", - отметил лидер демократов.

Глава ДПМ считает, что Москва, Бухарест, Брюссель или Вашингтон не могут решать внутренние проблемы Молдовы. "Отношения должны быть хорошими, а что касается экономических, социальных проблем и вопросов, связанных с инфраструктурой, это должно решаться внутри страны", - сказал Филип.

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