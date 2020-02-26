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Заседание кабинета министров РМ

Члены правительства утвердили ряд отставок и назначений

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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23510
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200226/29330634/chleny-pravitelstva-utverdili-ryad-otstavca-naznacenie.html

Кадровые перестановки утверждены молдавским правительством - несколько чиновников лишились своих постов.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Члены молдавского кабинета утвердили на заседании в среду ряд кадровых изменений.

Президент Молдовы Игорь Додон
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Так, с поста государственного секретаря министерства юстиции отправлен в отставку Эдуард Сербенко. Решение принято на основе заявления об уходе по собственному желанию.

С поста руководителя Агентства межэтнических отношений по собственному желанию ушел Николае Рэдицэ. Он возглавлял эту структуру с сентября 2019 года. С 2008 года по настоящее время он занимал пост исполнительного директора национального центра ромов. Был членом комитета при офисе омбудсмена по защите прав человека. Работал в Хельсинки в комитете по защите прав человека. У него юридическое образование.

По решению правительства, Агентство межэтнических отношений с 5 марта возглавит Елена Белякова, которая является членом гражданского общества при президенте Молдовы. До 2015 года она уже возглавляла эту структуру, которая тогда называлась Бюро межэтнических отношений.

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