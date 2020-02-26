Партнерские отношения и интеграция - Молдова сближается с Евразийским союзом

В Кишиневе прошла конференция, посвященная сотрудничеству Молдовы со странами ЕАЭС, в ходе которой были детально проанализированы выгоды, которые получит республика, сближаясь с данным наднациональным сообществом на постсоветском пространстве.

КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. Сегодня Евразийский экономический союз - динамично развивающееся интеграционное сообщество, а государства, входящие в ЕАЭС, пользуются равными правами в его составе. При этом, перед Молдовой, подписавшей Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не ставит выбор "или-или", как это было еще в 2014 году, когда предыдущие власти страны решили идти лишь по пути сближения с единой Европой. Об этом шла речь на тематической конференции "Молдова и ЕАЭС: перспективы сотрудничества", состоявшейся в среду в Кишиневе.

Власти открыты к сотрудничеству, а дипломаты им помогут

Как заявил директор Департамента двусторонних отношений молдавского внешнеполитического ведомства Игорь Бодю, слово "интеграция" в нашей республике долгое время трактовалось слишком однобоко. По мнению дипломата, сегодня республике необходимо сотрудничать и с другими интеграционными площадками.

"Думаю, что результаты конференции позволят нам найти ответы на некоторые сумбурные вопросы, касающиеся векторов развития и аспектов интеграции республики", - заявил чиновник.

В свою очередь, посол России в Молдове Олег Васнецов подчеркнул, что сейчас у официального Кишинева есть возможность наблюдать за развитием Евразийского экономического союза - второго после ЕС объединения по уровню интеграции.

"Для страны потенциал очевиден, это - открытие 180-миллионного евразийского рынка для традиционной молдавской продукции, источники привлечения инвестиций для модернизации экономики и решение вопросов трудовой миграции", - заявил российский дипломат.

Васнецов уточнил: ЕАЭС не стоит воспринимать в Молдове как конкурирующий, противопоставляемый кому-либо выбор. Международная деятельность ЕАЭС носит подчеркнуто открытый характер, а Союз готов к любым взаимовыгодным форматам в работе, добавил глава российской дипмиссии.

Умение соответствовать единым стандартам

Посол Беларуси в Молдове Сергей Чичук подчеркнул, что именно его страна всегда была сторонником последовательной экономической интеграции на постсоветском пространстве. Минск давно участвует сразу в трех форматах интеграции, это - Содружество Независимых Государств, ЕАЭС, а также в союзе Беларуси и России.

© Sputnik / Andrei PETRIC В Кишиневе обсудили перспективы сотрудничества Молдовы и Евразийского экономического союза.

"Находясь на пике интеграционных процессов, белорусы знают, как никто другой, и положительные моменты такого взаимодействия, и проблемные вопросы", - отметил Чичук.

Сейчас ЕАЭС движется вперед, рассматривается вопрос о том, чтобы правительства стран-членов не могли принимать никаких ограничительных мер в рамках наднационального сообщества, уточнил дипломат. Более того, предлагается единый подход к политике, касающейся индустрии, сельского хозяйства и энергетического сектора.

"В промышленности основной акцент ставится на кооперации, формировании региональных производственных цепочек. При создании единого энергетического, транспортного, финансового рынка ключевое внимание будет уделено тем элементам, которые обеспечивают равенство условий конкуренции", - сказал белорусский дипломат.

Особое внимание, по его мнению, стоит уделить формированию единого аграрного рынка ЕАЭС, применяя стандартные для всех стран фитосанитарные меры. Также, по мнению Чичука, необходимо разработать механизм функционирования единого платежного пространства в ЕАЭС, что существенно упростит торговый оборот в рамках интеграционного сообщества.

Молдове же будет нетрудно приспособиться к требованиям ЕАЭС, которые могут быть введены в ближайшие годы, поскольку не утрачен опыт кооперации и сотрудничества в момент нахождения республики в составе бывшего Советского Союза, он может пойти лишь на пользу в условиях рыночной экономики.

Уникальная возможность для Молдовы

ЕАЭС открыт для сотрудничества с Молдовой, доказательство тому - предоставление Молдове статуса страны-наблюдателя. Об этом на конференции заявила Гоар Барсегян - заместитель директора Департамента по углублению евразийской интеграции при Евразийской экономической комиссии(ЕЭК).

"Большая заслуга в развитии отношений Молдовы с ЕАЭС принадлежит лично президенту республики Игорю Додону, который не раз принимал участие в работе высшего Евразийского экономического совета. Вопрос о предоставлении Молдове статуса наблюдателя возник не на пустом месте, до этого еще в 2017 году ЕЭК и ваша республика заключили меморандум, на базе которого была создана совместная рабочая группа", - заявила Барсегян.

После получения статуса наблюдателя в ЕАЭС у официального Кишинева появился ряд выгодных возможностей на пространстве этого наднационального сообщества, однако не таких, которые есть у постоянных членов. На данный момент такой статус есть только у Молдовы, хотя ЕАЭС эффективно сотрудничает с целым рядом стран мира.

"Это - довольно гибкий формат взаимодействия, который дает возможность государству-наблюдателю участвовать в работе органов ЕАЭС на всех уровнях, но без права голоса. В этом году глава кабмина Молдовы Ион Кику впервые принял участие в заседании межправительственного совета, где присутствовали премьер-министры всех стран-участниц ЕАЭС. Сейчас рассматривается также возможность открытия представительства Молдовы при ЕАЭС.

Барсегян отметила, что представитель Молдовы при Евразийском экономическом союзе пока не назначен, однако в ЕАЭС надеются на то, что этот вопрос будет решен в скором времени. Это, по мнению представителей Союза, даст возможность углублять сотрудничество.

Во вторник представители ЕАЭС уже провели ряд встреч с представителями правительства и администрации президента Молдовы, с которыми обсуждался вопрос о плане действий республики по сближению с этим наднациональным сообществом. Это, по мнению Барсегян, даст Молдове возможность в более полной мере пользоваться выгодами от сотрудничества со всеми странами-участницами ЕАЭС.

Итоги работы ЕАЭС

В течение пяти лет традиционные партнеры Молдовы - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия - взаимодействуют в составе ЕАЭС, и за этот период уже есть конкретные итоги членства этих стран в данном наднациональном сообществе. ЕАЭС как интеграционное объединение в ряду других на международной арене показывает неплохие результаты.

"Конечно, на первом месте среди таких интеграционных объединений стоит Европейский Союз. Это полноценный экономический, валютный и политический союз. На втором месте находится ЕАЭС. Это - неслучайно. Мы являемся сообществом, в котором создана полноценная наднациональная компонента. Государства-члены делегировали часть своих компетенций на наднациональный уровень", - отметила Барсегян.

Сегодня у ЕАЭС есть эксклюзивные компетенции в области торговой политики, таможенного администрирования, технического регулирования, по фитосанитарным мерам, по транспорту.

Торговая политика ведется сегодня от лица Союза, и только управляющие органы ЕАЭС могут подписывать соглашения о зоне свободной торговли с другими государствами мира.

Страны в рамках ЕАЭС имеют абсолютно равный уровень представленности в этом интеграционном сообществе, это - выгодное отличие от Евросоюза, где государства не располагают такими возможностями. Еще один выгодный момент для Молдовы - то, что в ЕАЭС нет никакой политической и оборонной составляющей, это - исключительно экономический союз.

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