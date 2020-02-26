Свадьба или гражданский брак: оформят ли официально отношения ПСРМ и ДПМ

Полный политический расклад обстановки в Молдове: читайте в обзоре Sputnik Молдова, как могут в ближайшее время развиваться события в стране, кто из парламентских сил готов обсуждать формирование коалиции.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Над молдавским политическим классом снова повис вопрос - быть ли коалиции в парламенте или нет, а если да, то кого с кем. В молднете обсуждают несколько вариантов развития событий, а маслица в огонь подлили депутаты, которые объявили о выходе из Демократической партии Молдовы. Как будут развиваться политические события в стране, стоит ли задумываться о досрочных парламентских выборах, придут ли к консенсусу какие-то представленные в парламенте политические силы, и что послужит заключению возможного союза, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

Коалиция, досрочные выборы или - без большинства

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что власти страны должны думать о том, чего, в первую очередь, хотят граждане.

"На моих встречах в районах люди четко говорят о том, что они не хотят досрочных парламентских выборов, потому что понимают, что будет несколько месяцев нестабильности", - сказал Додон.

К примеру, как пояснил президент, если досрочные выборы в парламент состоятся вместе с президентскими, то до голосования несколько месяцев будет длиться политическая борьба, а после выборов еще какое-то время уйдет на формирование коалиции и правительства.

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"Граждане Молдовы хотят стабильности. Как обеспечить политическую стабильность? Понятно, что должна быть коалиция. Кто может сформировать коалицию в нынешнем парламенте? ПСРМ с правыми – вряд ли. Правые с Канду, Шором и Демпартией – теоретически да, но не очень в это верю. Означает, что для обеспечения стабильности коалицию может сделать ПСРМ с ДПМ", - сказал Додон.

По его словам, Демпартия сейчас переживает переформатирование - чистку. "Мы не обсуждали этот вопрос. У меня состоялась детальная дискуссия с коллегами из фракции Партии социалистов. Мы не начинали дискуссии о коалиции ПСРМ-ДПМ. И она не должна быть сделана любой ценой. Посмотрим, если она не несет каких-то рисков", - отметил президент.

Он также обратил внимание на то, что необходимо выяснить, действительно ли Демпартия реформируется.

"Всем известен шлейф демократов за последние годы. Понимаем, что некоторые лидеры ДПМ участвовали в определенных схемах. И если кто-то рассчитывает, что, войдя в коалицию с ПСРМ, будут закрыты глаза на беззакония за прошлые годы, то этого не произойдет", - добавил Додон.

Глава республики еще раз обратил внимание на то, что все зависит от "цены" этой коалиции.

"Мы не готовы любой ценой формировать парламентское большинство... Поэтому у нас с господином Филипом будут такие дискуссии. Если будет найден общий знаменатель, то тогда понятно, что это парламентское большинство будет действительно до 2023 года, когда будут очередные парламентские выборы и тогда будет стабильность", - сказал президент.

Если двум партиям не удастся найти общий язык, то есть второй сценарий, по мнению президента - менее стабильный, но тоже реальный. Он предполагает сохранение нынешнего положения вещей – миноритарное правительство Иона Кику без парламентского большинства.

"Третий сценарий – досрочные парламентские выборы, которые благоприятны ПСРМ и партии Майи Санду. Эти выборы могут стать первым шагом к двухпартийной системе власти – одна сильная - левая и вторая сильная - правая. Могут быть и небольшие силы, которые получат несколько парламентских мандатов, но эти две будут основными", - добавил Додон.

Он также обратил внимание, что проведение досрочных парламентских выборов обойдется бюджету в 70 миллионов леев, а эти деньги лучше потратить на социальные проекты.

"Вот три сценария. Какой из них выберет Молдова, думаю, увидим в ближайшие недели, два-три месяца максимум", - заключил президент республики.

Демократы открыты к диалогу со всеми

Лидер Демпартии Павел Филип в эксклюзивном комментарии Sputnik Молдова рассказал, что возглавляемое им политформирование готово к диалогу с любой политической силой, которая представлена в парламенте.

"Важно понимать, кто эти партнеры по диалогу… До сих пор нам не поступали предложения", - сказал Филип.

Он пояснил, что демократы выразили вотум доверия нынешнему правительству Иона Кику, но не находятся в коалиции с социалистами.

"Но дискуссии будем вести со всеми", - добавил Филип.

Говоря о том, как будет развиваться ситуация на политической арене страны, в том числе в ДПМ, собеседник отметил, что сценариев может быть очень много.

"Скажу так, Демпартия не может оставаться долгое время в таком состоянии, как сейчас – ни в оппозиции, ни во власти. Тогда мы проголосовали за нынешнее правительство, предоставив им 100 дней для работы. В дальнейшем политической партии предстоит принять решение – или мы в оппозиции, или мы входим в формулу власти", - сказал Филип.

Он не исключил, что демократы могут остаться и в нынешнем положении. Но, как считает Филип, это не лучший вариант, в первую очередь, для самой партии.

"Поэтому предстоят дискуссии с коллегами. Посмотрим, какие предложения могут быть, какие пути могут быть... Надо брать в расчет и выборы президента", - добавил лидер демократов.

Позиция депутатов от Pro-Moldova

В Демпартии Молдовы разлад – шестеро депутатов откололись, а ряд членов территориальных организаций уже покинули политформирование и заявили о поддержке покинувшей демократов группы парламентариев, которые обозвали себя Pro-Moldova. Последние обвинили руководство Демпартии в ведении переговоров с социалистами.

Экс-спикер, бывший демократ, а теперь неформальный лидер парламентской группы Андриан Канду заявил, что у Pro-Moldova нет целей создавать правящий альянс с фракцией Партии социалистов, ушедшие от ДПМ депутаты останутся в оппозиции. Однако, по его словам, они будут поддерживать законопроекты социального характера при их рассмотрении в стенах высшего законодательного органа страны.

При этом гость студии назвал правительство Кику миноритарным и заявил, что любые социальные инициативы этого кабинета министров будут поддержаны группой Pro-Moldova, если они не будут при этом носить популистский характер.

Выход шестерых депутатов из состава Демпартии - это распад политформирования, но не обязательно означает начало конца, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Владимир Брутер.

"Очевидно, что и одна и другая группа ставит перед собой какие-то задачи, и они будут пытаться их решить. А что касается самого процесса, то он объективный. Мне кажется, что он должен был начаться немного позже, а так получилось, что ситуация несколько опередила время. Но, возможно, что та, которая уже ушла, понимает, что другого для нее уже не будет", - считает Брутер.

Отвечая на вопрос, продолжит ли свое существование ДПМ, эксперт отметил, что все зависит от ситуации. "У Демпартии есть лидер в виде Филипа. У ДПМ есть какой-то рейтинг. Вполне возможно, что они могут найти свое место в политическом раскладе, но необязательно. Может быть они совершат какие-то ошибки и это место исчезнет. Такой вариант тоже возможен", - отметил эксперт.

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Что будут обсуждать социалисты и демократы

Политолог Корнелиу Чуря считает, что вероятность коалиции между социалистами и демократами очень велика.

"Но здесь тоже есть свои моменты. Дело в том, что социалисты должны дать определенные гарантии демократам. И эти гарантии не будут нужны бизнес-группе демократов, а больше политикам - Филипу, Дьякову и другим депутатам", - сказал Чуря.

Он отметил, речь идет не только о достаточном количестве мест в правительстве, в комиссиях, но и об определенных политических гарантиях, однако их не так легко достигнуть.

Как считает аналитик, демократы будут беречь свой имидж.

По его словам, ничто пока не предвещает коалиции демократов и правых сил (PAS и DA - блок ACUM).

"Правый консерватизм блока ACUM, который продолжает не идти на уступки и видит в ДПМ врага, и определенный инстинкт самосохранения всех лидеров Демпартии, которые считают, что сотрудничество с правыми означает дружбу между ягненком и львом (потому что лев, в этом случае ACUM, съест ягненка), и тот факт что в ДПМ есть группа бизнесменов, которые пока что сопряжены с механизмом власти, все это указывает на то, что сценарий по созданию правоцентристского альянса, направленного против Додона, практически на данный момент невозможен", - сказал Чуря.

У ДПМ была вторая по численности фракция в молдавском парламенте - 30 парламентариев. Сейчас в ней осталось 23 законодателя, с учетом выхода группы из шестерых человек и ухода из парламента Александра Ботнаря, ставшего примаром Хынчешт. У социалистов - 36 мандатов. У партии "Действие и солидарность" (PAS) и "Платформы "Достоинство и правда" (DA) 25 депутатов. Партия "ШОР" представлена 7 законодателями. Также в парламенте есть три независимых депутата.

На 15 марта запланированы новые парламентские выборы по одномандатному округу №38 в Хынчештах.

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