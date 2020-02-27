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Tiraspol, die Hauptstadt Transnistriens

В Тирасполе хотят снизить зависимость от банковской системы Молдовы

© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200227/29325180/v-tiraspole-khotyat-snizit-zavisimost-ot-bankovskoy-sistemy-moldovy.html

В регионе намерены вовлечь в обсуждение проблемы банковского взаимодействия представителей международного сообщества.

ТИРАСПОЛЬ, 27 фев – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский считает целесообразным обращение по каждому из имеющихся фактов нарушения прав приднестровских предпринимателей в суды – молдавские и европейские. Кроме того, он поручил профильным ведомствам подготовить обращения в адрес российских госорганов, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Это крайне важно, учитывая, что на территории Приднестровья проживает 220 тысяч граждан России, права и интересы которых нарушаются", - подчеркнул Красносельский.

Привлечение международного сообщества

Виталий Игнатьев
© Sputnik / Irina Leahova
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Еще одно поручение, которое дал приднестровский лидер, - проинформировать международное сообщество о нарушении Кишиневом решений об участии Приднестровья в DCFTA и противоречии ее действий выводам Berlin Economics, предписывающих осуществление расчетов посредством молдавских банков.

"Если в минувшем году речь шла о закрытии счетов в молдавских банках и запрете на их открытие, то в нынешнем хозяйствующие субъекты Приднестровья столкнулись с невозможностью оплаты товаров и услуг, производимых на правом берегу Днестра, а также пополнения своих счетов в банках Молдовы", - отметил он.

Красносельский подчеркнул, что всегда выступал за разделение экономики и политики, отметив, что на сегодняшний день наблюдается их явное смешение. Он также считает, что Приднестровью необходимо принять все возможные меры для снижения зависимости от банковской системы правого берега Днестра.

Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с президентом Национального банка Молдовы Октавианом Армашу.
© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
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Как сообщил глава центробанка региона Владислав Тидва, на 10 марта запланировано заседание профильной экспертной группы по банковскому вопросу.

Между тем в Кишиневе

В конце 2019 года президент Молдовы Игорь Додон провел рабочее заседание для того, что разобраться в ситуации, связанной с деятельностью экономических агентов приднестровского региона и их взаимоотношениями с коммерческими банками страны. Во встрече приняли участие вице-председатель Национального банка Молдовы Ион Стурзу, вице-премьер, министр финансов Серджиу Пушкуцэ и бывший глава НБМ Леонид Талмач.

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"Участники пришли к общему пониманию необходимости приложить все усилия, чтобы найти приемлемое решение проблемы в ближайшей перспективе и обеспечить равный подход коммерческих банков в их работе с экономическими агентами, легально зарегистрированными в Республике Молдова", - отметил глава государства.

По информации Нацбанка республики, более 400 предприятий из приднестровского региона владеют счетами в лицензированных банках Кишинева.

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Теги:
международное сообщество, взаимодействие, банковская система, Центробанк, банки, Приднестровье


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