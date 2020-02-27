В Тирасполе хотят снизить зависимость от банковской системы Молдовы

ТИРАСПОЛЬ, 27 фев – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский считает целесообразным обращение по каждому из имеющихся фактов нарушения прав приднестровских предпринимателей в суды – молдавские и европейские. Кроме того, он поручил профильным ведомствам подготовить обращения в адрес российских госорганов, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Это крайне важно, учитывая, что на территории Приднестровья проживает 220 тысяч граждан России, права и интересы которых нарушаются", - подчеркнул Красносельский.

Привлечение международного сообщества

Еще одно поручение, которое дал приднестровский лидер, - проинформировать международное сообщество о нарушении Кишиневом решений об участии Приднестровья в DCFTA и противоречии ее действий выводам Berlin Economics, предписывающих осуществление расчетов посредством молдавских банков.

"Если в минувшем году речь шла о закрытии счетов в молдавских банках и запрете на их открытие, то в нынешнем хозяйствующие субъекты Приднестровья столкнулись с невозможностью оплаты товаров и услуг, производимых на правом берегу Днестра, а также пополнения своих счетов в банках Молдовы", - отметил он.

Красносельский подчеркнул, что всегда выступал за разделение экономики и политики, отметив, что на сегодняшний день наблюдается их явное смешение. Он также считает, что Приднестровью необходимо принять все возможные меры для снижения зависимости от банковской системы правого берега Днестра.

Между тем в Кишиневе

Как сообщил глава центробанка региона Владислав Тидва, на 10 марта запланировано заседание профильной экспертной группы по банковскому вопросу.

В конце 2019 года президент Молдовы Игорь Додон провел рабочее заседание для того, что разобраться в ситуации, связанной с деятельностью экономических агентов приднестровского региона и их взаимоотношениями с коммерческими банками страны. Во встрече приняли участие вице-председатель Национального банка Молдовы Ион Стурзу, вице-премьер, министр финансов Серджиу Пушкуцэ и бывший глава НБМ Леонид Талмач.

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"Участники пришли к общему пониманию необходимости приложить все усилия, чтобы найти приемлемое решение проблемы в ближайшей перспективе и обеспечить равный подход коммерческих банков в их работе с экономическими агентами, легально зарегистрированными в Республике Молдова", - отметил глава государства.

По информации Нацбанка республики, более 400 предприятий из приднестровского региона владеют счетами в лицензированных банках Кишинева.

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