Неожиданно: в повестке дня заседания парламента есть проект Плахотнюка

В повестке дня пленарного заседания парламента в пятницу, 28 февраля, есть законопроект о финансировании политических партий, автором которого является бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. На повестке дня пленарного заседания парламента Молдовы от 28 февраля фигурирует законопроект под авторством экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.

Законопроект №1245, зарегистрированный в постоянном бюро 8 июня 2012 года, предусматривает изменение процедуры финансирования политических партий в республике и избирательных кампаний. © Sputnik / Брутер: Плахотнюк все еще влияет на молдавскую политику

Однако вряд ли депутаты будут его рассматривать, поскольку юридическая комиссия парламента подготовила проект по отклонению этой законодательной инициативы.

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как на тот момент возглавляемая им ДПМ объявила о переходе в оппозицию.

Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

Плахотнюк - один из богатейших бизнесменов Молдовы. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. © Sputnik / Rodion Proca Филип об уходе Канду & Co и участии Плахотнюка в создании Pro-Moldova

В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей.

На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллионов евро.

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