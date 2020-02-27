Неожиданно: в повестке дня заседания парламента есть проект Плахотнюка

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. На повестке дня пленарного заседания парламента Молдовы от 28 февраля фигурирует законопроект под авторством экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.
Законопроект №1245, зарегистрированный в постоянном бюро 8 июня 2012 года, предусматривает изменение процедуры финансирования политических партий в республике и избирательных кампаний.
Однако вряд ли депутаты будут его рассматривать, поскольку юридическая комиссия парламента подготовила проект по отклонению этой законодательной инициативы.
Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как на тот момент возглавляемая им ДПМ объявила о переходе в оппозицию.
Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.
Плахотнюк - один из богатейших бизнесменов Молдовы. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.© Sputnik / Rodion Proca
В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей.
На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллионов евро.
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