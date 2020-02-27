Парламент решил – пенсии будут индексировать дважды в год, но не всем

На пленарном заседании высшего законодательного органа Молдовы депутаты проголосовали за проведение перерасчета пенсий один раз в полгода, причем под условия индексации попадет больше пожилых людей.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. Хорошая новость для большинства молдавских пенсионеров: пенсии отныне будут индексироваться дважды в год – 1 апреля и 1 октября. За соответствующие поправки проголосовали в четверг депутаты высшего законодательного органа страны.

Речь идет о проведении индексации пенсий один раз в полгода, вне зависимости от их размера, сообщила с центральной трибуны парламента министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, отметив, что этой привилегией смогут воспользоваться не все пенсионеры.

"Хочу также сообщить, что, исходя из прошлой неудачной практики, мы исключаем возможность индексации пенсий работающим судьям и прокурорам, обращая внимание на уровень их среднемесячной зарплаты", -уточнила министр.

По словам Думбрэвяну, 1 апреля индексация составит 4,8 процента. Что касается даты 1 октября, то профильное министерство предложило провести индексацию всем пенсионерам, а не только тем, уровень доходов которых находился ниже отметки прожиточного минимума, как было предложено ранее.

То есть, в начале октября перерасчет пенсий проведут и тем пожилым людям, которые получают больше 1726 леев – уровня прожиточного минимума в республике. Однако для них индексация в октябре будет осуществлена, исходя из уровня инфляции и роста цен, зафиксированных в первый семестр 2020 года.

Индексация, по словам министра будет проводиться и тем пенсионерам, которые получают единовременную социальную помощь или компенсации на оплату отопления в холодный период года.

Депутаты от партий "Действие и солидарность" (PAS) и "Достоинство и правда" (платформа "DA") посчитали недостаточным размер индексации, а лидер парламентской группы "Pro-Moldova" Андриан Канду заявил, что шесть депутатов, недавно вышедших из фракции Демократической партии, разработают собственный законопроект, который, по их мнению, будет отвечать всем необходимым критериям перерасчета пенсий.

Правоцентристам парировал депутат, экономист Владимир Головатюк, который отметил, что отношение некоторых депутатов к социальным инициативам, в зависимости от того, во власти они находятся, или в оппозиции, не может не удивлять.

"Индексация 1 октября предусматривает покрытие уровня инфляции и роста цен, зарегистрированных после последней индексации. И это нормально, государство должно компенсировать людям разницу в росте цен, которые выросли всего за несколько месяцев", - заявил Головатюк.

В результате, голосами 57 депутатов, законопроект был принят во втором и окончательном чтении.

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