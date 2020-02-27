Молдавские депутаты готовы ввести новый мораторий - иностранцам несдобровать

После противоречивых неоднократных заявлений депутатов, проект об отмене закона о предоставлении гражданства за инвестиции был исключен из повестки дня пленарного заседания высшего законодательного органа Молдовы в четверг.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Законопроект об отмене закона о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции был исключен из повестки дня заседания парламента республики в четверг.

Вместо него в пятницу депутаты рассмотрят законопроект правительства РМ о введении моратория до 1 января 2021 года на выдачу гражданства страны крупным инвесторам, приходящим в республику.

Обсуждение новой, предложенной кабинетом министров законодательной инициативы, вызвало жаркие дискуссии среди депутатов.

В частности, депутат-демократ Александр Жиздан, который является председателем профильной комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку уточнил, что после истечения предыдущего моратория на выдачу гражданства страны в обмен на инвестиции, не нашлось ни одного иностранца, желающего сделать это.

В результате парламент все же включил законопроект о введении нового моратория до 1 января 2021 на предоставление гражданства иностранцам взамен на инвестиции в повестку дня пленарного заседания, которое состоится в пятницу, 28 февраля.

Проект, принятый во время нахождения у власти Демократической партии, предусматривает возможность получения молдавского гражданства иностранцами через инвестиции в 100 тысяч евро в Фонд устойчивого развития или 250 тысяч евро в стратегические отрасли развития страны.

Ранее Европейская Комиссия не раз выражала обеспокоенность процедурой выдачи гражданства посредством инвестиций. Согласно отчету Комиссии, государства, предоставляющие таким образом гражданство или вид на жительство, подвергают значительным рискам безопасность стран Евросоюза, создают возможности для отмывания денег и коррупции.

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