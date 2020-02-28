Филип прокомментировал ситуацию с лишением Нэстасе мандата примара

По мнению бывшего премьера Молдовы Павла Филипа прокуроры должны изучить это дело, чтобы выяснить все обстоятельства.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Нельзя считать, что процедура лишения Андрея Нэстасе мандата примара была прозрачной, такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший премьер-министр и лидер Демпартии Павел Филип.

По его словам, прокуроры должны внимательно изучить это дело, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

"Мне жаль, что было вынесено то решение, потому что это было грубое нарушение закона", - отметил Филип.

Он также прокомментировал появившееся ранее мнение, что давление на судей, принимавших решение по аннулированию мандата Нэстасе, оказывал тогдашний лидер демократов Владимир Плахотнюк.

"Не могу сказать вам, были ли указания от Плахотнюка, потому что в то время я не был рядом, чтобы видеть, было ли то или иное указание. Но могу вам уверенно сказать, что признанные недействительными выбора на пост примара Кишинева лишили смысла всю работу, проделанную мной за три года на должности премьера", - пояснил Филип.

Как считает чиновник, за время своей работы он "добился доступа в кабинеты западных стран и разблокировал финансирование, а после того решения все это закончилось".

Филип об уходе Канду & Co и участии Плахотнюка в создании Pro-Moldova>>>

Напомним, что 25 июня 2018 года Высшая судебная палата оставила в силе решение Апелляционного суда, согласно которому досрочные выборы в Кишиневе были признаны недействительными.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK