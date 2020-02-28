Премьер-министр Ион Кику принимает поздравления по случаю дня рождения

Президент Молдовы оценил профессионализм премьер-министра республики, отметив также его деловые качества.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. В пятницу премьер-министр Молдовы Ион Кику отмечает день рождения. Поздравления уже передали президент страны Игорь Додон и председатель парламента Зинаида Гречаная.

"Хочу выразить свою благодарность и признательность господину Кику за профессионализм, настойчивость и опыт, которые он демонстрирует, находясь во главе правительства", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Он отметил не только деловые, но и человеческие качества главы кабмина.

"Уверен, что критический подход и компетентность, а также совместные усилия направят действия и решения Иона Кику на реализацию правильного государственного курса, на поступательное и безопасное развитие страны, тем самым способствуя росту благосостояния граждан Республики Молдова", - подчеркнул президент.

Гречаная, поздравляя премьера с днем рождения, пожелала ему здоровья и выразила надежду, что его энергия поможет стране развиваться.

"Пусть у вас получится воплотить в жизнь все ваши начинания и идеи, потому что Ваш успех - это успех Республики Молдова", - уточнила Гречаная.

Интересные факты о премьере:

Кику окончил Академию экономических знаний Молдовы, факультет менеджмента.

До назначения в министерство финансов он занимал должность председателя Совета стратегического развития медицинского университета имени Николае Тестемицану, был консультантом по управлению государственными финансами в различных проектах.

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В период с апреля 2008 года по сентябрь 2009 года он занимал должность главного государственного советника премьер-министра Республики Молдова по экономическим вопросам и внешним связям.В период правления коммунистов в 2006-2008 годах он занимал должность заместителя министра финансов Республики Молдова. Ранее был членом Совета директоров Банка развития Совета Европы.

В 2005 году занимал должность директора Главного управления структурных реформ Министерства экономики и торговли Республики Молдова.

В январе 2018 года Ион Кику был назначен на должность генерального секретаря министерства финансов постановлением правительства Республики Молдова.

А в декабре 2018 того же года утвержден министром финансов в правительстве демократа Павла Филипа и занимал этот пост вплоть до падения правящей Демпартии.

В июле этого года Кику указом президента назначен на пост советника главы республики.

Проходил профессиональные стажировки в Бельгии, Голландии, США, Польше, Словении, Австрии.

Иону Кику 47 лет. Женат, есть трое детей. Не состоит в политических партиях.

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