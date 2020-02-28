14:33 28 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.77
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Ион Кику

Премьер-министр Ион Кику принимает поздравления по случаю дня рождения

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
Получить короткую ссылку
93 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200228/29352228/premer-ministr-ion-chiciu-prinimaet-pozdravleniya-po-sluchayu-dnya-rozhdeniya.html

Президент Молдовы оценил профессионализм премьер-министра республики, отметив также его деловые качества.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. В пятницу премьер-министр Молдовы Ион Кику отмечает день рождения. Поздравления уже передали президент страны Игорь Додон и председатель парламента Зинаида Гречаная.

"Хочу выразить свою благодарность и признательность господину Кику за профессионализм, настойчивость и опыт, которые он демонстрирует, находясь во главе правительства", - написал Додон на своей странице в Facebook. 

Он отметил не только деловые, но и человеческие качества главы кабмина.

"Уверен, что критический подход и компетентность, а также совместные усилия направят действия и решения Иона Кику на реализацию правильного государственного курса, на поступательное и безопасное развитие страны, тем самым способствуя росту благосостояния граждан Республики Молдова", - подчеркнул президент. 

Гречаная, поздравляя премьера с  днем рождения, пожелала ему здоровья и выразила надежду, что его энергия поможет стране развиваться.

"Пусть у вас получится воплотить в жизнь все ваши начинания и идеи, потому что Ваш успех - это успех Республики Молдова", - уточнила Гречаная.

Интересные факты о премьере:

Кику окончил Академию экономических знаний Молдовы, факультет менеджмента.

До назначения в министерство финансов он занимал должность председателя Совета стратегического развития медицинского университета имени Николае Тестемицану, был консультантом по управлению государственными финансами в различных проектах.

Кику обозначил сумму российского кредита, на который рассчитывает Молдова>>>

В период с апреля 2008 года по сентябрь 2009 года он занимал должность главного государственного советника премьер-министра Республики Молдова по экономическим вопросам и внешним связям.В период правления коммунистов в 2006-2008 годах он занимал должность заместителя министра финансов Республики Молдова. Ранее был членом Совета директоров Банка развития Совета Европы.

Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Rodion Proca
Ионицэ: о самом главном достижении правительства Кику почему-то мало говорят

В 2005 году занимал должность директора Главного управления структурных реформ Министерства экономики и торговли Республики Молдова.

В январе 2018 года Ион Кику был назначен на должность генерального секретаря министерства финансов постановлением правительства Республики Молдова.

А в декабре 2018 того же года утвержден министром финансов в правительстве демократа Павла Филипа и занимал этот пост вплоть до падения правящей Демпартии.

В июле этого года Кику указом президента назначен на пост советника главы республики.

Проходил профессиональные стажировки в Бельгии, Голландии, США, Польше, Словении, Австрии.

Иону Кику 47 лет. Женат, есть трое детей. Не состоит в политических партиях.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

К 75-летию Победы: в правительстве Молдовы утвердили план мероприятий
Изменения в Трудовом кодексе Молдовы: что предложили в правительстве
Жук: ждет ли молдавское правительство переформатирование


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Королева корта: теннисистка Мария Шарапова и ее путь к славе - фото
Масленица в стиле МИД: Мария Захарова угостила журналистов блинами
Масленица в стиле МИД: Захарова угостила журналистов вкусными блинами - видео
Криминал в Молдове за 2019
Криминальная Молдова: топ самых часто совершаемых преступлений

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться