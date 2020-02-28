Игорь Додон обсудил с послом Китая в Молдове тему инвестиций

Глава государства и посол КНР обсудили темы привлечения инвестиций в нашу страну, а также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился в Кишиневе с послом Китайской Народной Республики Чжаном Инхуном.

Стороны обсудили ряд тем, важных для развития молдо-китайского сотрудничества. Глава государства подчеркнул интерес Молдовы к углублению взаимовыгодных двусторонних отношений.

Игорь Додон приветствовал решимость китайской стороны поддержать инфраструктурные проекты, начатые руководством Республики Молдова, развивать инвестиционные проекты с участием КНР.

Также Игорь Додон и Чжан Инхун обсудили сотрудничество в рамках международных организаций.

На сегодняшний день КНР, наряду с Россией и Румынией, входит в число первых трех стран по происхождению товаров, импортируемых в Молдову.

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