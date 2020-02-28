Онлайн разборки Дьякова и Воронина: что всплыло в ссоре политиков

Очередное выяснение отношений на молдавском политическом Олимпе. На этот раз схлестнулись ветераны-патриархи.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. В споре почетного председателя Демпартии Дмитрия Дьякова и лидера Партии коммунистов Республики Молдова (ПСРМ) Владимира Воронина всплыл любопытный факт. Дьяков признал, что в 2015 году несколько депутатов, которые покинули фракцию ПКРМ, были "куплены".

"О тех 14 депутатах, которые его (Воронина – ред.) покинули, других слов кроме как "предатели" он даже не искал. За уход как минимум 8 из них деньги получил и сам Воронин. От кого – все знают. Но почему Воронин обижен на меня?", - написал Дьяков на своей странице в Facebook.

Корреспонденты Sputnik попытались связаться с Дьяковым и узнать, между кем именно были достигнуты соответствующие договоренности – между на тот момент лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком и председателем ПКРМ, или между Демократической партией и Партией коммунистов. Дьяков ответил, что не будет "делать никаких дальнейших заявлений".

Позже Воронин довольно жестко ответил на заявление Дьякова. Лидер молдавских коммунистов опроверг сказанное демократом.

Он напомнил, что все слышали его заявление в связи с предательством тех 14 депутатов. "Называлась и сумма, за которую их купили, назывались фамилии, и кто чего приобрел на деньги, полученные за предательство. Это звучало на всех передачах по ТВ, в которых я и наши товарищи участвовали", - сказал председатель ПКРМ.

Однако, по его словам, телеканалы, принадлежащие Демпартии, а также подконтрольные им ведомства умалчивали об этом.

В декабре 2015 году партия пережила серьезный раскол: 14 из 21 депутата парламента покинули фракцию ПКРМ. В их числе – экс-глава фракции ПКРМ Виолетта Иванова, вице-спикер Владимир Витюк, Анатолий Загородный, Артур Решетников, Игорь Время, Корнелиу Михалаке, Серджиу Стати, Борис Головин, Виктор Мындру, Елена Гудумак, Александр Банников, Галина Балмош, Анатолий Горилэ и Петру Порческу.

В 2017 году 14 бывших коммунистов присоединились к парламентской фракции Демократической партии Молдовы.

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