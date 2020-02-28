20:43 28 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.77
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Владимир Воронин на заседании парламента. Архивное фото

Онлайн разборки Дьякова и Воронина: что всплыло в ссоре политиков

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
233 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200228/29358604/onlin-razborki-diacov-voronin-chto-vsplylo-v-ssore-politikov.html

Очередное выяснение отношений на молдавском политическом Олимпе. На этот раз схлестнулись ветераны-патриархи.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. В споре почетного председателя Демпартии Дмитрия Дьякова и лидера Партии коммунистов Республики Молдова (ПСРМ) Владимира Воронина всплыл любопытный факт. Дьяков признал, что в 2015 году несколько депутатов, которые покинули фракцию ПКРМ, были "куплены".

"О тех 14 депутатах, которые его (Воронина – ред.) покинули, других слов кроме как "предатели" он даже не искал. За уход как минимум 8 из них деньги получил и сам Воронин. От кого – все знают. Но почему Воронин обижен на меня?", - написал Дьяков на своей странице в Facebook.

Корреспонденты Sputnik попытались связаться с Дьяковым и узнать, между кем именно были достигнуты соответствующие договоренности – между на тот момент лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком и председателем ПКРМ, или между Демократической партией и Партией коммунистов. Дьяков ответил, что не будет "делать никаких дальнейших заявлений".

Iurie Rosca, Иурий Рошка
Iurie Rosca
Что в состоянии решить союз ДПМ и экс-ПКРМ

Позже Воронин довольно жестко ответил на заявление Дьякова. Лидер молдавских коммунистов опроверг сказанное демократом.

Он напомнил, что все слышали его заявление в связи с предательством тех 14 депутатов. "Называлась и сумма, за которую их купили, назывались фамилии, и кто чего приобрел на деньги, полученные за предательство. Это звучало на всех передачах по ТВ, в которых я и наши товарищи участвовали", - сказал председатель ПКРМ.

Однако, по его словам, телеканалы, принадлежащие Демпартии, а также подконтрольные им ведомства умалчивали об этом.

В декабре 2015 году партия пережила серьезный раскол: 14 из 21 депутата парламента покинули фракцию ПКРМ. В их числе – экс-глава фракции ПКРМ Виолетта Иванова, вице-спикер Владимир Витюк, Анатолий Загородный, Артур Решетников, Игорь Время, Корнелиу Михалаке, Серджиу Стати, Борис Головин, Виктор Мындру, Елена Гудумак, Александр Банников, Галина Балмош, Анатолий Горилэ и Петру Порческу.

В 2017 году 14 бывших коммунистов присоединились к парламентской фракции Демократической партии Молдовы. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Партийная жизнь: коммунисты теряют соратников, ПКРМ - своего двойника


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Работа дворников в Кишиневе.
Незаметные хранители чистоты: как трудятся женщины-дворники Кишинева
Символ весны в парламенте Молдовы
Мэрцишор для госпожи председателя: музей парламента пополнился новым экспонатом
Криминал в Молдове за 2019
Криминальная Молдова: топ самых часто совершаемых преступлений

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться