Парламент Молдовы отклонил проект о постоянном нейтралитете

Авторы инициативы - депутаты от Партии коммунистов, которая не прошла в состав законодательного собрания нынешнего созыва.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Депутаты молдавского парламента признали неактуальным и отклонили законопроект о постоянном статусе нейтралитета страны. За это решение проголосовали 67 народных избранников.

Как сообщил глава комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Александр Жиздан, проект отклонен на основе заключения комиссии от 30 октября 2019 года.

Инициатива была зарегистрирована 21 января 2015 года. Авторы законопроекта о постоянном нейтралитете - депутаты от Партии коммунистов, которая не прошла в состав парламента нынешнего созыва. Среди них - Владимир Воронин, Елена Боднаренко, Виолетта Иванова, Владимир Витюк, Оксана Доменти, Игорь Время, Артур Решетников, Анатолий Загородный.

Правда, некоторые из этих политиков до сих пор занимают депутатские кресла, но уже представляя другую политсилу - демократов. Речь идет о Виолетте Ивановой, Владимире Витюке и Игоре Время.

В тексте пояснительной записки к данной инициативе сказано, что "проект четко предусматривает запрет на участие Республики Молдова в военных союзах и структурах, и недопущение поддержки в любой форме других стран, что может повысить их военный потенциал".

При этом предлагалось, чтобы на законодательном уровне было прописано:"Молдова может принимать участие в некоторых гуманитарных акциях в миротворческих целях".

В то же время, как подчеркивается в пояснительной записке, статус нейтралитета Молдовы уже освящен в статье 11 Конституции республики и закреплен в военной доктрине страны.

Также указано, что внедрение этого проекта потребовало бы внесение изменений в целый ряд действующих законов.

В тексте заключения профильной парламентской комиссии от 30 октября 2019 года сказано, что решение принято исходя из того, что законодательная процедура была слишком затянутой, из отзыва правительства и из безрезультативной работы специально созданной группы.

Всего парламентарии отклонили в пятницу, 28 февраля, сразу несколько проектов.

"Есть довольно много законодательных инициатив, которые практически устарели. Их авторы уже не являются депутатами парламента, а вопросы утеряли актуальность", - сказала спикер парламента Зинаида Гречаная.

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