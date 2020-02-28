Смысл утерян: либерал-демократы выходят из предвыборной гонки в Хынчештах

В ЛДПМ рассчитывали на инициирование диалога и взаимодействия между правыми партиями, однако этого не произошло.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Либерал-демократы объявили о своём выходе из предвыборной гонки в одномандатном округе Хынчешт. Соответствующее решение приняло Постоянное центральное бюро партии вместе с кандидатом политформирования Анатолием Постолаки.

"Эти выборы являются главной репетицией для гораздо более важных политических соревнований, которые последуют. Через две недели мы поймём, кто может одержать победу на президентских и парламентских выборах", - подчеркивается в официальном сообщении ЛДПМ.

Либерал-демократы утверждают, что вступили в предвыборную гонку, рассчитывая на то, что им удастся создать платформу для диалога между правыми кандидатами, дабы поддержать того, кто обладает наибольшими шансами. Однако этого не произошло.

"В этих условиях Либерально-демократическая партия не видит больше смысла в участии в выборах в Хынчештах и объявляет, что кандидат Анатолий Постолаки снимает свою кандидатуру", - отмечается в пресс-релизе.

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В итоге, ЛДПМ призвала избирателей Хынчешт отдать свои голоса за "проевропейского кандидата".

Ранее о своем выходе из предвыборной гонки заявил также кандидат Партии национального единства Владимир Цуркан.

Выборы в одномандатном округе Хынчешт пройдут 15 марта.

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