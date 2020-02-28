Слезы в Демпартии - еще один депутат перешел в группу "Pro-Moldova"

К группе из шести парламентариев во главе с Андрианом Канду примкнул еще один народный избранник, покинувший в пятницу вечером фракцию ДПМ.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. В пятницу вечером депутат Георге Брашовски, состоявший в парламентской фракции ДПМ, заявил о выходе из нее. Об этом сообщил на своей персональной страничке в социальной сети Facebook почетный председатель Демократической партии Молдовы Дмтрий Дьяков.

"Несколькими минутами ранее мне позвонил коллега по фракции Георге Брашовски. Со слезами, прося прощения, он заявил, что вынужден покинуть фракцию и примкнуть к группе Канду. Я пытался его переубедить, уговорить, но понял, что все уже решено. Плакал он, плакал и я! Это - трагедия, когда ты понимаешь, что не в состоянии ничего сделать!", - написал Дьяков.

В свою очередь, вышедший из фракции ДПМ парламентарий сообщил в соцсетях, что принял тяжелое, но взвешенное решение.

"За последние годы с командой Демпартии нам удалось добиться многого, конкретных вещей, которые заставили людей поверить в будущее. К сожалению, сейчас у меня нет необходимой поддержки в партии, чтобы продолжать работу в заданном ранее направлении", - написал Брашовски.

По словам депутата, он может выполнить данные избирателям в рамках предвыборной капании обещания лишь в составе парламентской группы "Pro-Moldova". Брашовски также подчеркнул, что выступает за европейский вектор развития республики.

Депутаты Андриан Канду, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Григорий Репещук и Корнелиу Падневич, объявившие 19 февраля о выходе из Демократической партии Молдовы, уже 20 заявили о создании новой политической группы в парламенте республики, которая будет называться "Pro-Moldova".

У ДПМ была вторая по численности фракция (30 парламентариев), сейчас в ней осталось 23 депутата, с учетом выхода группы из шести человек и ухода из парламента Александра Ботнаря, ставшего примаром (мэром) Хынчешт.

Сделанный экс-демократами шаг был обдуманным, а депутаты, создавшие парламентскую группу "Pro-Moldova", не сожалеют о своем решительном поступке. Такое заявление экс-председатель парламента Андриан Канду сделал ранее в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Любое расставание, перевертывание страницы в жизни всегда вызывает неприятное чувство. Я посвятил Демократической партии более 10 лет. Весь этот период я меньше времени уделял друзьям, семье. Август прошлого года стал для меня периодом анализа, я думал о том, что делать дальше", - признался Канду.

На данный момент, по словам политика, Демпартия сплотилась, в ней господствуют другие политические настроения. У экс-спикера парламента, по его же словам, сейчас другие приоритеты в жизни, но с политикой порывать он не собирается.

Демпартия, по его мнению, потеряла от того, что обвиняет группу отколовшихся депутатов в том, что они стремились разрушить этот политический проект. Канду уточнил, что сейчас создается другая команда, а группа "Pro-Moldova" начала свою политическую повестку "с белого листа".

"Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало унылое положение дел в Демпартии. Там сейчас личностные интересы превалируют над политическими, над интересами партии", - отметил Канду.

Политик подчеркнул также, что в течение нескольких последних месяцев группа депутатов стремилась изменить ход вещей в ДПМ, стиль ее работы, чтобы партия была более активной в сложной ситуации, в которую попала. Однако этого сделать не удалось, уверен Канду.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK