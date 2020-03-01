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Андрей Нэстасе

Нэстасе объявил о своем выдвижении кандидатом на выборах президента РМ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200301/29371935/nestase-obyavil-o-svoem-vydvizhenii-kandidatom-v-prezidenty-moldovy.html

Информацию лидер "Платформы "Достоинство и правда" огласил в воскресенье на брифинге после заседании Национального политического совета партии.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Андрей Нэстасе станет кандидатом от партии "Платформа "Достоинство и правда" (PPDA) на выборах президента Республики Молдова в 2020 году.

Ион Жигэу.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом лидер формирования заявил после заседания Национального политического совета (PPDA), которое состоялось в воскресенье, 1 марта.

Осенью этого года граждане Республики Молдова изберут президента страны на ближайшие четыре года.

Согласно законодательству, следующие президентские выборы должны состояться в период с 23 октября по 23 ноября 2020 года. Нынешний президент Республики Молдова, Игорь Додон, вступил в свою должность 23 декабря 2016 года.

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Теги:
выборы президента Молдовы


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