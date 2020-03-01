Нэстасе объявил о своем выдвижении кандидатом на выборах президента РМ

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Андрей Нэстасе станет кандидатом от партии "Платформа "Достоинство и правда" (PPDA) на выборах президента Республики Молдова в 2020 году.
Об этом лидер формирования заявил после заседания Национального политического совета (PPDA), которое состоялось в воскресенье, 1 марта.
Осенью этого года граждане Республики Молдова изберут президента страны на ближайшие четыре года.
Согласно законодательству, следующие президентские выборы должны состояться в период с 23 октября по 23 ноября 2020 года. Нынешний президент Республики Молдова, Игорь Додон, вступил в свою должность 23 декабря 2016 года.
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