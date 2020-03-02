Эффективные методы борьбы с сетью Джорджа Сороса - видео

Участники мероприятия в прямом эфире рассуждают о том, как противостоять влиянию Джорджа Сороса, который развивает активную деятельность в ряде постсоветских стран.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Конференция на тему "Эффективные методы борьбы с сетью агентов олигарха Джорджа Сороса. Опыт армян" проходит в штаб-квартире Народного университета в Кишиневе, на улице А. Коробчану, 17.

Участники мероприятия в прямом эфире рассуждают о том, как противостоять влиянию Джорджа Сороса, который развивает активную деятельность в ряде постсоветских стран.

Основатель движения "ВЕТО" Нарек Малян, писатель-публицист координатор движения по международным связям Анна Акобян, а также координатор по медиа-проектам Эрмине Григорян делятся с молдавской аудиторией опытом борьбы с агентурной сетью американского олигарха Джорджа Сороса. Модератором форума является журналист и публицист из Кишинева Юрие Рошка.