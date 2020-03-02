Депутат от PAS сообщил о подготовке нового вотума недоверия главе МИДЕИ

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Новый вотум недоверия министру иностранных лез и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокою готовится в парламенте страны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат PAS Сергей Литвиненко.

"Мы уверены, что Чокой должен быть отправлен в отставку. Поэтому подготовим новый вотум недоверия, который представим на первом заседании парламента. Призываем всех депутатов подписать этот вотум", - отметил он.

В середине февраля депутаты фракции партии "Действие и солидарность" (PAS) и платформы "Достоинство и правда" (PPDA) выдвинули вотум Чокою. Авторы демарша были недовольны заявлениями главы МИДЕИ, который ранее заявлял, что Россия фактически остановила вооруженный конфликт на Днестре и не совершила агрессии против Молдовы. Помимо этого, депутаты от правых партий считают, что глава ведомства "не занимается европейской интеграцией страны".

Затем постоянное бюро парламента большинством голосов отклонило инициативу о внесении в повестку дня вопроса о вотуме недоверия министру иностранных дел. Правые пообещали, что если Чокой не будет заслушан депутатами в пятницу, 21 февраля, то они заблокируют центральную трибуну высшего законодательного органа. Так и произошло. Работа законодательного органа была прервана и перенесена на следующую неделю. К обсуждению этого вопроса депутаты не возвращались.

Ранее в интервью Sputnik Молдова Аурелиу Чокой заявлял, что самое большое достижение молдавской дипломатии за минувший год – это возобновление тесного диалога с Российской Федерацией.

"Серьезный подход заключается именно в обеспечении преемственности в отношении согласованных договоренностей. Мы полностью уверены в наших партнерах в Российской Федерации, в том, что наши соглашения будут соблюдаться. Уверены, что в течение года последуют визиты в Молдову официальных лиц из Российской Федерации", - добавил Чокой.

Чокой: Молдову спасет только сбалансированная внешняя политика>>>

Тогда же он подчеркнул, что молдавское общество фактически разделено на две половины – тех, кто считает, что необходимо развивать более тесные связи с Россией, и тех, кто считает, что Молдове нужны более тесные связи с Евросоюзом. И в этих условиях внешнеполитический курс Молдовы необходимо выстраивать, учитывая интересы обеих сторон. По его словам, альтернативы проведению сбалансированной внешней политики у Молдовы нет.

В декабре 2019 года фракции PAS и DA выдвигали вотум недоверия министру обороны Виктору Гайчуку и министру юстиции Фадею Нагачевскому. В феврале — главе МИДЕИ Аурелиу Чокою. Все эти инициативы успеха в парламенте не имели. В конце февраля этот парламентский дуэт выдвинул проект вотума недоверия главе Минэкономики Анатолу Усатому.

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