Чего добивается Сорос: в Кишиневе вышла книга о планах миллиардера

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Презентация книги Пьера-Антуана Плакеве стала поводом для дебатов о пагубном влиянии Джорджа Сороса на молдавское общество. На конференции, посвященной выходу книги, выступил журналист и общественный деятель Юрие Рошка, председатель неправительственной организации "Народный университет", который занимался изданием труда французского автора в Республике Молдова.
Гостями "Народного университета" по случаю этого события стали третий президент РМ Владимир Воронин, депутат парламента от ПСРМ, политолог Богдан Цырдя, делегация общественно-политического движения "ВЕТО" из Армении, которую возглавил известный активист Нарек Малян.
Рошка заметил, что духовным отцом Джорджа Сороса стал английский философ австрийского происхождения Карл Поппер, автор знаменитой книги "Открытое общество и его враги".
"Понятие "закрытого общества" довольно широко определяется Поппером, который объединяет в этой категории монархии, теократии и коммунистические режимы. Врагами нового типа общества, "нового человека", которого предстоит выкроить по лекалам Поппера (и его ученика Сороса), являются все, кто живет в соответствии с традиционными цивилизационными кодексами. Другими словами, миру следует втиснуться в некие прокрустовы формы, чуждые всему, что знало человечество на протяжении своей тысячелетней истории", — сказал Рошка.
Он заметил, что Сорос проявляет своего рода мессианство, демиургическую одержимость, манию, стремясь разрушить "старый мир" до основания, а затем изменить его с помощью тонкой социальной инженерии.
В контексте вопросов, поднятых книгой "Сорос и открытое общество. Метаполитика глобализма", участники конференции обсудили ряд важных проблем.
Своей деятельностью, сказал Богдан Цырдя, представители этого направления выполняют директивы, поступающие из командного центра, который их финансирует, стремясь внедрить социальные нормы, чрезвычайно опасные для национальных интересов, общественной морали, религиозной, культурной и национальной самобытности.
Цырдя рассказал о методах социальной инженерии, применяемой сетью Сороса в нескольких странах мира. Политолог привлек внимание аудитории к процессам воздействия на общественное мнение, политическую жизнь и принятие решений на уровне государственной власти множеством наемников Сороса, выполняющих социальные роли экспертов, журналистов, политических или гражданских активистов.
Депутат отметил, что эффективность этой сети, построенной Соросом, обусловлена финансированием в объеме десятков и сотен миллионов долларов, которые позволяют обслуживать сотни неправительственных организаций, а также медиа-структур с национальным или региональным покрытием.
По словам депутата, сеть Сороса работает над созданием в общественном сознании стереотипов, ориентированных на интересы, враждебные как духовной целостности, так и национальной экономике.
В свою очередь, председатель организации "ВЕТО" из Армении Нарек Малян поделился своим опытом борьбы со структурами влияния Сороса. По словам Маляна, они оказали значительное влияние на формирование политических элит в Армении, а также разрушительное воздействие на традиционные ценности через навязывание обществу повестки дня ЛГБТ, постоянные атаки на Армянскую Апостольскую Церковь.
Экс-глава ПАСЕ рассказал, как Сорос контролирует европейские структуры>>>
Нарек Малян подчеркнул, что поскольку речь идет о противостоянии противнику, оперирующему в глобальном масштабе, то и сопротивление ему добьется успеха, лишь опираясь на международную солидарность политических и гражданских анти-соросовских активистов.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK