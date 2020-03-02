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George Soros

Чего добивается Сорос: в Кишиневе вышла книга о планах миллиардера

© AP Photo / Kevin Wolf
Политика
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21620
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200302/29384485/chego-dobivaetsya-soros-v-kishineve-vyshla-kniga-o-planakh-milliardera.html

В столице Молдовы состоялась презентация румынского издания книги "Сорос и открытое общество. Метаполитика глобализма".

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Презентация книги Пьера-Антуана Плакеве стала поводом для дебатов о пагубном влиянии Джорджа Сороса на молдавское общество. На конференции, посвященной выходу книги, выступил журналист и общественный деятель Юрие Рошка, председатель неправительственной организации "Народный университет", который занимался изданием труда французского автора в Республике Молдова.

Гостями "Народного университета" по случаю этого события стали третий президент РМ Владимир Воронин, депутат парламента от ПСРМ, политолог Богдан Цырдя, делегация общественно-политического движения "ВЕТО" из Армении, которую возглавил известный активист Нарек Малян.

Fotografie de arhivă: Acțiune de protest împotriva activității Fondului Soros în Armenia. 31 mai 2019. Erevan
© Sputnik / Hovhannes Shoghikyan
Эффективные методы борьбы с сетью Джорджа Сороса - видео

Рошка заметил, что духовным отцом Джорджа Сороса стал английский философ австрийского происхождения Карл Поппер, автор знаменитой книги "Открытое общество и его враги".

"Понятие "закрытого общества" довольно широко определяется Поппером, который объединяет в этой категории монархии, теократии и коммунистические режимы. Врагами нового типа общества, "нового человека", которого предстоит выкроить по лекалам Поппера (и его ученика Сороса), являются все, кто живет в соответствии с традиционными цивилизационными кодексами. Другими словами, миру следует втиснуться в некие прокрустовы формы, чуждые всему, что знало человечество на протяжении своей тысячелетней истории", — сказал Рошка.

Он заметил, что Сорос проявляет своего рода мессианство, демиургическую одержимость, манию, стремясь разрушить "старый мир" до основания, а затем изменить его с помощью тонкой социальной инженерии.

В контексте вопросов, поднятых книгой "Сорос и открытое общество. Метаполитика глобализма", участники конференции обсудили ряд важных проблем.

Lansarea cărții lui Pierre-Antoine Plaquevent ”Soros și societatea deschisă. Metapolitica globalismului”
© Sputnik /
Презентация книги "Сорос и открытое общество. Метаполитика глобализма" в Кишиневе.

Своей деятельностью, сказал Богдан Цырдя, представители этого направления выполняют директивы, поступающие из командного центра, который их финансирует, стремясь внедрить социальные нормы, чрезвычайно опасные для национальных интересов, общественной морали, религиозной, культурной и национальной самобытности.

Цырдя рассказал о методах социальной инженерии, применяемой сетью Сороса в нескольких странах мира. Политолог привлек внимание аудитории к процессам воздействия на общественное мнение, политическую жизнь и принятие решений на уровне государственной власти множеством наемников Сороса, выполняющих социальные роли экспертов, журналистов, политических или гражданских активистов.

Финансовый кризис.
© Sputnik / Alexey Kudenko
Партнер Сороса: мы подготовили новый мировой кризис — втрое сильнее первого

Депутат отметил, что эффективность этой сети, построенной Соросом, обусловлена финансированием в объеме десятков и сотен миллионов долларов, которые позволяют обслуживать сотни неправительственных организаций, а также медиа-структур с национальным или региональным покрытием.

По словам депутата, сеть Сороса работает над созданием в общественном сознании стереотипов, ориентированных на интересы, враждебные как духовной целостности, так и национальной экономике.

В свою очередь, председатель организации "ВЕТО" из Армении Нарек Малян поделился своим опытом борьбы со структурами влияния Сороса. По словам Маляна, они оказали значительное влияние на формирование политических элит в Армении, а также разрушительное воздействие на традиционные ценности через навязывание обществу повестки дня ЛГБТ, постоянные атаки на Армянскую Апостольскую Церковь.

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Нарек Малян подчеркнул, что поскольку речь идет о противостоянии противнику, оперирующему в глобальном масштабе, то и сопротивление ему добьется успеха, лишь опираясь на международную солидарность политических и гражданских анти-соросовских активистов.

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