Мнение экспертов: удастся ли все же урегулировать приднестровский конфликт

Прошло 28 лет с момента начала военного конфликта на Днестре, однако до сих пор Кишинев и Тирасполь не пришли к единому знаменателю в вопросе политического сближения. Удастся ли этого добиться – выяснял корреспондент Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Понедельник стал для Кишинева действительно насыщенным и неспокойным днем. После того, как официальные лица почтили память тех, кто пал в приднестровском конфликте, отдав почести погибшим, в центре Кишинева начались протесты, среди основных действующих лиц которых оказались ветераны того конфликта.

Грубые действия протестующих и призывы премьера

Один из манифестантов разбил входную дверь в здание правительства республики. Протестующие пробовали прорваться внутрь, чтобы передать совместное заявление, в котором среди прочего указано требование "о выводе российских войск с территории Молдовы". Однако пройти в здание им не удалось - их не пропустили сотрудники правоохранительных органов.

Молдавский премьер Ион Кику призвал протестующих к спокойствию и мудрости. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"2 марта - День памяти павших в конфликте на Днестре. Это день тех, кто боролся за Родину. Это день глубоких и душевных размышлений о прошлом и в то же время обнадеживающих заявлений о будущем. Ценю тот факт, что абсолютное большинство ветеранов были сегодня с властями Республики Молдова, чтобы отдать дань памяти героям. Мы все почтили их память минутой молчания", - написал премьер на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что правительство с 1 января 2020 года увеличило ежемесячное пособие ветеранам со 100 до 300 леев. Затем был разработан проект закона о повышении с 1 июля текущего года ежемесячных выплат вдовам с 250 до 500 леев.

Подготовлен законопроект о предоставлении нетрудоустроенным ветеранам конфликта полисов медицинского страхования из госбюджета. На реабилитацию ветеранов выделено дополнительно 650 тысяч леев для финансирования Республиканского экспериментального центра по протезированию.

Лозунги, пахнущие "пещерным национализмом"

Между тем, пока на центральной площади в Кишиневе было "жарко", корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться у аналитиков, насколько возможно политически решить приднестровский конфликт в условиях, когда общество в стране столь неоднородно.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер заявил, что вновь звучавшие в центре молдавской столицы националистические лозунги "Чемодан-вокзал-Россия!" свидетельствуют о том, что для очень узкой группы националистически настроенных жителей страны этот призыв не меняется на протяжении десятилетий, а за ним стоят политические силы, которые хотят прощупать общество, чтобы понять, насколько активно можно использовать этих представителей политического сегмента.

"Запад всегда стоит за антироссийскими мероприятиями в Молдове, потому что настроен, в принципе, сдерживать Россию всюду. Это не означает, что за каждой конкретной протестной акцией, в том числе такой, стоит Запад. Но это и не означает, что Запад не поддержит возможные следующие такие акции", - уточнил собеседник.

А есть ли реальный сценарий урегулирования?

По мнению Владимира Брутера, единственно-возможный сценарий политического урегулирования следует написать в Кишиневе и Тирасполе, не ожидая, что решать застарелую проблему начнут во властных кабинетах стран-посредников в переговорном процессе.

"Главное, чтобы все международные посредники, которые стоят за переговорным процессом, не стремились его ускорить, затормозить, приостановить вообще. Ситуация важна еще и тем, чтобы не только на уровне центральных властей, но и на втором и третьем уровнях, в сотрудничестве между представителями местных, региональных властей, на гуманитарном, общественном уровнях происходило это взаимодействие, которое на данном этапе очень важно", - подчеркнул Брутер.

Политолог также считает, что не стоит рассматривать решение приднестровской проблематики в виде повторного варианта федерализации. Представители центральной власти также, по мнению собеседника, не должны брать на себя такие ответственные политические решения, и этому есть объяснение.

"Представьте себе, что в преддверии президентских выборов Игорь Додон возьмет на себя такую ответственность. Это пока не представляется реальным, более того, такой документ население страны на данном этапе не поддержит," – уточнил эксперт.

Компромиссом в приднестровском урегулировании может быть документ, представляющий национальный, народный консенсус на всех уровнях. Когда в результате переговоров удастся добиться такого всенародного соглашения, тогда можно переходить к политическим шагам по урегулированию, уточнил Брутер.

"Все молдавское общество, равно, как и жители приднестровского региона, должно стать субъектом этого переговорного, реинтеграционного процесса. Нельзя принимать документ, который не отвечает интересам всего общества. Главное в переговорах Кишинева и Тирасполя – постоянность в переговорах", - резюмировал эксперт.

Проблема решаема, но на это нужно много времени

В ближайшем будущем приднестровский конфликт решить не удастся, поскольку проблема является застарелой, а молдавское общество не готово к быстрой реинтеграции – такое мнение в комментарии корреспонденту Sputnik Молдова высказал историк, политолог, доктор философии Борис Шаповалов.

"Тогда, в начале 90-х годов, раскол общества по национальному признаку, волнения и протесты среди части населения страны привели к тому, что президент Снегур и другие руководители в Кишиневе не смогли удержать ситуацию под контролем, она вылилась в военный конфликт", - отметил собеседник.

Сотни убитых и раненых, разрушения в городах и селах, временной отрезок, за который раны "не стянулись" до конца – все это, по мнению историка, сейчас и подталкивает к мысли, что решение замороженного конфликта потребует еще не одного года.

"Эту бойню, которую я видел своими глазами, удалось остановить российской армии. Что бы кто бы сегодня не говорил по этому поводу, но это – правда. И мирное соглашение было подписано между президентами Снегуром и Ельциным в присутствии представителя Приднестровья Игоря Смирнова. Это - историческая правда, но мы, видимо, еще не созрели к серьезному разговору по этому вопросу", - сказал Шаповалов.

Пока в Молдове нет парламентского большинства, не выработана единая позиция к событиям 28-летней давности, говорить о реальном, политическом урегулировании конфликта пока преждевременно, подытожил собеседник.

Четкая позиция президента

Попытка "двух берегов Днестра" примириться и решить вопрос была еще в 2003 году, когда был подготовлен к подписанию так называемый "Меморандум Козака". Однако на последней стометровке власти Молдовы в лице тогдашнего президента Владимира Воронина отказались от этого плана.

Президент Молдовы Игорь Додон не раз высказывался о том, возможен ли "План Козака-2", а также о перспективах решения приднестровского урегулирования.

По мнению главы государства, не может быть никакого плана 2, 3 или 4 какого-то российского или западного варианта по приднестровскому урегулированию.

Решить приднестровскую проблему молдавское общество должно самостоятельно, уверен президент. В этом смысле, не раз заявлял Додон, следует договориться, по какой концепции сближаться двум берегам, и после этого предложить этот документ партнерам по переговорам.

По его словам, пока не будет достигнута договоренность в Кишиневе, а потом между молдавской столицей и Тирасполем, говорить не о чем. Как считает Додон, любой американский или европейский проект будет воспринят очень осторожно со стороны России и наоборот.

"Поэтому нужно договариваться на месте. А потом молдавский проект по решению приднестровской проблемы предлагать на Западе и Востоке, чтобы поставить точку", - заявлял ранее президент.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, ЕС и США — как наблюдатели.

Конфликт на Днестре начался 2 марта 1992 года в городе Дубоссары со столкновений между молдавской полицией и местным ополчением, а летом перерос в крупномасштабные бои в Бендерах, где около тысячи человек погибли, десятки тысяч были ранены и стали беженцами. В июле 1992 года c вводом российских миротворцев удалось остановить вооруженную фазу конфликта.

В июле 1992 года президент Молдовы Мирча Снегур и лидер России Борис Ельцин в присутствии главы приднестровского региона Игоря Смирнова подписали соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье.

Сейчас мир в зоне конфликта в Приднестровье поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

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