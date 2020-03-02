22:18 02 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.70
  • RUB0.26
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Блокпост российских миротворцев в Приднестровье, архивное фото.

Мнение экспертов: удастся ли все же урегулировать приднестровский конфликт

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
145 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200302/29387082/mnenie-ekspertov-udastsya-li-uregulirovat-pridnestrovskiy-konflikt.html

Прошло 28 лет с момента начала военного конфликта на Днестре, однако до сих пор Кишинев и Тирасполь не пришли к единому знаменателю в вопросе политического сближения. Удастся ли этого добиться – выяснял корреспондент Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Понедельник стал для Кишинева действительно насыщенным и неспокойным днем. После того, как официальные лица почтили память тех, кто пал в приднестровском конфликте, отдав почести погибшим, в центре Кишинева начались протесты, среди основных действующих лиц которых оказались ветераны того конфликта.

Грубые действия протестующих и призывы премьера

Один из манифестантов разбил входную дверь в здание правительства республики. Протестующие пробовали прорваться внутрь, чтобы передать совместное заявление, в котором среди прочего указано требование "о выводе российских войск с территории Молдовы". Однако пройти в здание им не удалось - их не пропустили сотрудники правоохранительных органов.

Молдавский премьер Ион Кику призвал протестующих к спокойствию и мудрости. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"2 марта - День памяти павших в конфликте на Днестре. Это день тех, кто боролся за Родину. Это день глубоких и душевных размышлений о прошлом и в то же время обнадеживающих заявлений о будущем. Ценю тот факт, что абсолютное большинство ветеранов были сегодня с властями Республики Молдова, чтобы отдать дань памяти героям. Мы все почтили их память минутой молчания", - написал премьер на своей странице в Facebook.

Миротворцы в зоне безопасности, архивное фото.
© Sputnik / Sergei Kuznetsov
Два берега у одной реки: когда Кишинев и Тирасполь договорятся

Он напомнил, что правительство с 1 января 2020 года увеличило ежемесячное пособие ветеранам со 100 до 300 леев. Затем был разработан проект закона о повышении с 1 июля текущего года ежемесячных выплат вдовам с 250 до 500 леев. 

Подготовлен законопроект о предоставлении нетрудоустроенным ветеранам конфликта полисов медицинского страхования из госбюджета. На реабилитацию ветеранов выделено дополнительно 650 тысяч леев для финансирования Республиканского экспериментального центра по протезированию.

Лозунги, пахнущие "пещерным национализмом"

Аурелиу Чокой.
© Sputnik / Rodion Proca
Глава МИДЕИ ответил на требование протестующих об его отставке
Между тем, пока на центральной площади в Кишиневе было "жарко", корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться у аналитиков, насколько возможно политически решить приднестровский конфликт в условиях, когда общество в стране столь неоднородно.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер заявил, что вновь звучавшие в центре молдавской столицы националистические лозунги "Чемодан-вокзал-Россия!" свидетельствуют о том, что для очень узкой группы националистически настроенных жителей страны этот призыв не меняется на протяжении десятилетий, а за ним стоят политические силы, которые хотят прощупать общество, чтобы понять, насколько активно можно использовать этих представителей политического сегмента.  

"Запад всегда стоит за антироссийскими мероприятиями в Молдове, потому что настроен, в принципе, сдерживать Россию всюду. Это не означает, что за каждой конкретной протестной акцией, в том числе такой, стоит Запад. Но это и не означает, что Запад не поддержит возможные следующие такие акции", - уточнил собеседник.

А есть ли реальный сценарий урегулирования?

По мнению Владимира Брутера, единственно-возможный сценарий политического урегулирования следует написать в Кишиневе и Тирасполе, не ожидая, что решать застарелую проблему начнут во властных кабинетах стран-посредников в переговорном процессе.

Мост в городе Тирасполь, река Днестр
© Sputnik / Irina Leahova
Приднестровское урегулирование 2020: каков план официального Кишинева на год

"Главное, чтобы все международные посредники, которые стоят за переговорным процессом, не стремились его ускорить, затормозить, приостановить вообще. Ситуация важна еще и тем, чтобы не только на уровне центральных властей, но и на втором и третьем уровнях, в сотрудничестве между представителями местных, региональных властей, на гуманитарном, общественном уровнях происходило это взаимодействие, которое на данном этапе очень важно", - подчеркнул Брутер.

Политолог также считает, что не стоит рассматривать решение приднестровской проблематики в виде повторного варианта федерализации. Представители центральной власти также, по мнению собеседника, не должны брать на себя такие ответственные политические решения, и этому есть объяснение.

"Представьте себе, что в преддверии президентских выборов Игорь Додон возьмет на себя такую ответственность. Это пока не представляется реальным, более того, такой документ население страны на данном этапе не поддержит," – уточнил эксперт.

Министерство иностранных дел Приднестровья
© Sputnik / Irina Leahova
В Приднестровье дипломаты подвели итоги года: Россия – стратегический партнер
Компромиссом в приднестровском урегулировании может быть документ, представляющий национальный, народный консенсус на всех уровнях. Когда в результате переговоров удастся добиться такого всенародного соглашения, тогда можно переходить к политическим шагам по урегулированию, уточнил Брутер.

"Все молдавское общество, равно, как и жители приднестровского региона, должно стать субъектом этого переговорного, реинтеграционного процесса. Нельзя принимать документ, который не отвечает интересам всего общества. Главное в переговорах Кишинева и Тирасполя – постоянность в переговорах", - резюмировал эксперт.

Проблема решаема, но на это нужно много времени

В ближайшем будущем приднестровский конфликт решить не удастся, поскольку проблема является застарелой, а молдавское общество не готово к быстрой реинтеграции – такое мнение в комментарии корреспонденту Sputnik Молдова высказал историк, политолог, доктор философии Борис Шаповалов.

"Тогда, в начале 90-х годов, раскол общества по национальному признаку, волнения и протесты среди части населения страны привели к тому, что президент Снегур и другие руководители в Кишиневе не смогли удержать ситуацию под контролем, она вылилась в военный конфликт", - отметил собеседник.

Сотни убитых и раненых, разрушения в городах и селах, временной отрезок, за который раны "не стянулись" до конца – все это, по мнению историка, сейчас и подталкивает к мысли, что решение замороженного конфликта потребует еще не одного года.

"Эту бойню, которую я видел своими глазами, удалось остановить российской армии. Что бы кто бы сегодня не говорил по этому поводу, но это – правда. И мирное соглашение было подписано между президентами Снегуром и Ельциным в присутствии представителя Приднестровья Игоря Смирнова. Это - историческая правда, но мы, видимо, еще не созрели к серьезному разговору по этому вопросу", - сказал Шаповалов.

Пока в Молдове нет парламентского большинства, не выработана единая позиция к событиям 28-летней давности, говорить о реальном, политическом урегулировании конфликта пока преждевременно, подытожил собеседник.

Четкая позиция президента

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
В Приднестровье наметился миграционный прирост
Попытка "двух берегов Днестра" примириться и решить вопрос была еще в 2003 году, когда был подготовлен к подписанию так называемый "Меморандум Козака". Однако на последней стометровке власти Молдовы в лице тогдашнего президента Владимира Воронина отказались от этого плана.

Президент Молдовы Игорь Додон не раз высказывался о том, возможен ли "План Козака-2", а также о перспективах решения приднестровского урегулирования.

По мнению главы государства, не может быть никакого плана 2, 3 или 4 какого-то российского или западного варианта по приднестровскому урегулированию.

Решить приднестровскую проблему молдавское общество должно самостоятельно, уверен президент. В этом смысле, не раз заявлял Додон, следует договориться, по какой концепции сближаться двум берегам, и после этого предложить этот документ партнерам по переговорам.

По его словам, пока не будет достигнута договоренность в Кишиневе, а потом между молдавской столицей и Тирасполем, говорить не о чем. Как считает Додон, любой американский или европейский проект будет воспринят очень осторожно со стороны России и наоборот.

Автомобильный пункт пропуска на украинской границе
© Sputnik / Александр Полегенько
В Кишиневе рассказали, зачем вводили ограничения для авто из Приднестровья

"Поэтому нужно договариваться на месте. А потом молдавский проект по решению приднестровской проблемы предлагать на Западе и Востоке, чтобы поставить точку", - заявлял ранее президент.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, ЕС и США — как наблюдатели.

Конфликт на Днестре начался 2 марта 1992 года в городе Дубоссары со столкновений между молдавской полицией и местным ополчением, а летом перерос в крупномасштабные бои в Бендерах, где около тысячи человек погибли, десятки тысяч были ранены и стали беженцами. В июле 1992 года c вводом российских миротворцев удалось остановить вооруженную фазу конфликта.

В июле 1992 года президент Молдовы Мирча Снегур и лидер России Борис Ельцин в присутствии главы приднестровского региона Игоря Смирнова подписали соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье.

Сейчас мир в зоне конфликта в Приднестровье поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Додон: что ждет процесс приднестровского урегулирования в 2020 году
Российский сенатор прокомментировал процесс приднестровского урегулирования
Теги:
мнение, эксперты, урегулирование, приднестровский конфликт


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре.
Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре - фото
Пикет комбатантов здания правительства в Кишиневе
Ветеранам конфликта на Днестре не хватило выдержки – видео
Великий пост 2020
Великий пост в 2020 году: какая еда благословляется

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться