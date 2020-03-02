Буздуган, битое стекло и политика — в Кишиневе прошел митинг "комбатантов"

Участники боевых действий на Днестре в понедельник днем разбили стеклянную дверь в Доме правительства и парализовали движение в центре молдавской столицы.

Шумные группы протестующих "комбатантов" перекрыли две главные городские артерии, улицы Пушкина и Бэнулеску-Бодони на перекрестке с центральным проспектом столицы. Вдоль обочин выстроились колонны замерших троллейбусов. Сотни несостоявшихся пассажиров спешили по своим делам, заполнив тротуары.

Все это лишний раз доказывало, что Кишинев могут поставить вверх дном буквально человек двести, если манифестанты хоть сколько-нибудь организованы и политически мотивированы.

А мотивированы они были.

Митинговые контрасты, унионисты и НАТО

Со сцены митинга больше всего говорили о социальной защите — о назначении новых льгот и повышении пособий. Но говорили как-то сбивчиво.

— Вон, сепаратистам в Приднестровье платят по 200 долларов ежемесячно! Платят половину коммуналки, — горячится в толпе один из активистов движения. — Дают по 50 литров дизтоплива! А у нас что? Или вон, батальону "Буджак" в Комрате...

Получалось, что беда у всех одна. Просто об одних помнят, а о других — не очень, а надо, чтобы по справедливости.

В гуще событий, но в то же время как-то обособленно от всей толпы держалась стайка юношей и девушек с румынским флагом и антироссийскими плакатиками. Ухоженные лица и стильные пальто юных унионистов плохо вписывались в грубоватую манеру комбатантов. Один из них, одетый в камуфляж, днем расколотил палицей-буздуганом стеклянную дверь в здании правительства. Полиция бузотера не тронула. Буздуган он так и таскал с собой весь день, неудержимо стремясь туда, где работали съемочные группы, под объективы камер, и горячась все сильнее.

© Sputnik / Miroslav Rotari Носитель палицы.

В конце концов опасный реквизит у него мягко, но решительно отобрали другие, сохранившие хладнокровие манифестанты.

Чем дальше от трибуны, тем неувереннее определялся на площади и геополитический вектор.

Посреди препирательств пикетчиков, перегородивших улицу, с полицейскими, кто-то из журналистов поинтересовался, хотят ли манифестанты вступления Молдовы в НАТО.

-- Armata NATO la gunoi, și gata. Nu susținem ("Армию НАТО — на помойку, и все. Не поддерживаем"), — коротко отрезал один из пикетчиков. И отвернулся, продолжив эмоциональный спор, должен ли он пропустить именно этот троллейбус, или пусть дальше стоит.

Политические требования в социальной упаковке

С четкими социальными требованиями на площади долго не могли определиться. А вот политические лозунги, которые бросали со сцены в толпу, звучали четко, продуманно, эмоционально и энергично. Прежде всего, об отставке главы МИД Аурелиу Чокоя, "оскорбившего ветеранов" заявлением, что Россия прекратила кровопролитие на Днестре.

"Долой правительство! Долой Чокоя!" — оратор на сцене, надрываясь, мастерски заводит публику. И вот, кто-то уже кричит: "Делаем майдан! Делаем майдан, как в Киеве!".

Однако отклика призыв не нашел, сил у протестующих явно было маловато. Перекрыть движение в центре Кишинева у них получилось. Но вот перекрыть национальные трассы и границы, как пригрозили лидеры манифестантов — задача вряд ли выполнимая.

Санду и Нэстасе поддержали выступление комбатантов

Вполне выполнимой задачей Майя Санду, лидер партии "Действие и солидарность" (PAS), считает отставку правительства.

Санду решительно солидаризовалась с протестующими. "Правительство в Кишиневе издевается над ветеранами и планирует предательство дела, за которое погибли люди на Днестре", — заявила она в Facebook, традиционно напомнив, что "российская армия спустя три десятилетия остается на территории Молдовы", а заодно и высказавшись "против федерализации". А депутат Сержиу Литвиненко заявил, что парламентская фракция PAS повторно выдвинет вотум недоверия министру иностранных дел Аурелиу Чокою.

Не остался в стороне и лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (PPDA) Андрей Нэстасе. В социальных сетях он высказался, просто ни в чем себе не отказывая. Поддержав выступление комбатантов, Нэстасе назвал слова Аурелиу Чокоя "лживым посланием из лабораторий ФСБ от оккупантов, которые незаконно держат войска на территории нашей страны". А правительство Молдовы аттестовал как "политическую камарилью, которая обслуживает внешнюю агрессию, поощряя враждебные интересы иностранного государства".

В социальных сетях комментаторы называют такого рода высказывания "все лицо в повестке".

Продолжат ли манифестанты блокировать улицы Кишинева

Троллейбусы тронулись в путь только к шести часам вечера — в разгар "часа пик". Кишиневцы, привыкшие, что на площади то и дело либо митинг, либо праздник, либо марафон, наверное, уже прикидывают в уме, как завтра добираться на работу и с работы, чтобы не пешком.

Однако есть шанс, что блокировать проезжую часть больше не будут. К этому призвали под конец митинга представитель полиции, которому дали выступить со сцены, и лидеры манифестантов.

"Надо разблокировать, люди ни в чем не виноваты", — заявил один из вождей митинга. И чуть не спровоцировал драку у сцены. Однако, потолкавшись, даже самые разгоряченные манифестанты признали, что блокирование общественного транспорта не добавит им симпатии и поддержки масс.

Худо-бедно двигаются и переговоры с правительством. Судя по выступлениям, в течение дня у комбатантов все же кристаллизовалась конкретная социальная повестка, которую можно обсуждать.

Однако очевидно, что политики в год выборов в покое комбатантов не оставят.

Требование об отставке Аурелиу Чокоя, зачитанное со сцены в перечне требований к правительству вторым (сразу после требования установить официальный "День памяти"), сорвало неистовые аплодисменты у митингующих. С восторженными криками, под скандирование "Noi nu cedăm!" ("Мы не отступим!").

И можно дать руку на отсечение, что и Майя Санду, и Андрей Нэстасе, и парламентская "группа Канду" в этой связи уже рассматривают разные интересные варианты.

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