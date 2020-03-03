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Ион Кику

Заявления Кику после встречи с "комбатантами" - будет создана рабочая группа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200303/29392928/zayavleniya-Kiku-posle-vstrechi-s-kombatantami-budet-sozdana-rabochaya-gruppa.html

Во вторник утром в правительстве состоялась встреча премьер-министра Иона Кику с ветеранами вооруженного конфликта на Днестре, по ее итогам глава кабмина вышел с заявлениями для прессы.

КИШИНЕВ, 3 мар - Sputnik. Итоги встречи премьера Иона Кику с представителями ветеранов приднестровского конфликта - кабмин Молдовы рассматривает возможность создания специальной структуры при правительстве, которая будет ответственна за решение их проблем. Такое заявление сделал глава правительства по результатам встречи во вторник.

"На заседании мы обсудили, как возможно создать специальной структуры при правительстве, которая будет ответственна за решение проблем ветеранов. Нам следует определить, кто из Государственной канцелярии будет входить в эту группу, и кто - от ветеранов. В течение недели нам следует начать работу этой группы", - сообщил Кику.

Объяснил Кику, и почему на заседание не пустили представителей прессы, в результате чего ряд ветеранов покинули здание кабмина в знак протеста. По словам премьера, на встрече обсуждались исключительно рабочие вопросы, не представляющие интерес для СМИ.

Рано утром во вторник ветераны вооруженного конфликта на Днестре пришли в здание правительства Молдовы на встречу с премьер-министром. Заседание прошло за закрытыми дверями.

Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре
© Sputnik / Miroslav Rotari
Буздуган, битое стекло и политика — в Кишиневе прошел митинг "комбатантов"

Протест в центре столицы с участием ветеранов вооруженного конфликта на Днестре, к которым примкнули и сторонники объединения Молдовы и Румынии, прошел на центральной площади Кишинева в понедельник.

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На протяжении многочасового митинга у здания правительства требования участников акции постоянно менялись. То настаивали на отставке всего правительства, то на уходе министра иностранных дел, смене главы Минобороны, то на досрочных выборах.

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Теги:
приднестровское урегулирование, ветераны, встреча, Ион Кику


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